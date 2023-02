Tokens de torcedor: Lejeune x Bono: Rayo Vallecano e Sevilla lutam pelo jogador decisivo

Vallecano Ray e Sevilha dividiu os pontos após um jogo equilibrado em Vallecas. Um ponto para cada também mantém Raio na luta pela Europa e ajuda Sevilha na batalha contra o rebaixamento.

Uma partida que viu Raio têm mais posse de bola, o que lhes permitiu criar mais oportunidades de golo, mas pelo esforço de Sevilhagoleiro marroquino.

Uma partida que terminou empatada, no entanto, tem uma última coisa a decidir: quem é o homem do jogo, Florian Lejeunede Raioou Yassine Bono, Sevilhao goleiro?

O jovem fez uma exibição tremenda com o francês percorrendo cerca de 12 quilômetros. Além do gol, o zagueiro também teve um recorde de passes perfeitos 31 passes feitos em 31 tentativas. Números e sensações que o fazem lutar pelo Jogador Decisivo do dia do Socios.com.

O outro destaque da partida foi bono. O marroquino esteve em forma impecável defendendo quatro remates e só foi batido por O jovemobjetivo de. O goleiro também fez 21 passes ao longo do jogo, o que garantiu ainda mais sua causa para o prêmio de Jogador Decisivo do Dia do Socios.com.

Com os dois jogadores se defendendo, agora caberá aos usuários do MARCA e do Socios.com ver quem ganha o prêmio individual.

A cada dia de jogo, MARCA.com ativará uma enquete em sua cobertura ao vivo de cada partida da LaLiga Santander para que os usuários registrados no site possam escolher o jogador que consideram ter sido o decisivo da partida.

Um vencedor surgirá de cada partida. Terminadas todas as partidas do dia, será lançada uma enquete na qual os leitores poderão escolher o Jogador Decisivo do dia entre os 10 vencedores das 10 partidas. O Socios.com sorteará semanalmente uma bola oficial da LaLiga entre os que participarem dessas votações. No final da temporada, os participantes da votação final para o Jogador Decisivo da temporada participarão do sorteio para entregar o prêmio fisicamente no MARCA Pichichi Awards Gala.