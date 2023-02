Tokens de torcedor: torcedor coloca chuteiras de Eto’o em local privilegiado do Museu de Barcelona

Samuel Eto’oas chuteiras foram colocadas no Museu de Barcelona junto com o restante dos objetos coletados ao longo da história do centenário do clube. Barcelona os torcedores ficaram encarregados de escolher entre as chuteiras de três Barcelona lendas por meio de uma votação no Socios.com, o provedor oficial do Fan Token $BAR.

A votação encerrou em 9 de fevereiro, mas foi apenas alguns dias atrás, quando Barcelona torcedor e titular do Fan Token $BAR, Ivan Puyoteve o privilégio de colocar Eto’oas botas do Museu de Barcelona, uma experiência exclusiva que ele desfrutou em primeira mão. As botas mais votadas passaram a fazer parte do acervo permanente do museu.

Essa experiência única estava disponível assim que a pesquisa foi concluída por meio da funcionalidade Fan Rewards do Socios.com. Os usuários o resgataram usando seu $SSU, os tokens gratuitos que recebem toda vez que interagem com o aplicativo e que são usados ​​para obter produtos, ingressos e experiências vinculadas ao clube.

O que são e o que você pode fazer com $BAR Fan Tokens?

Esta é a segunda ocasião em que Barcelona oferecer a seus torcedores a oportunidade de escolher o próximo objeto a fazer parte do museu do clube através do Socios.com. No início desta temporada, os fãs escolheram as chuteiras usadas por Romário entre 1993 e 1995 para ser colocado pessoalmente no museu por um dos torcedores que participaram da votação.

No total, Barcelona lançou mais de vinte pesquisas através do Socios.com desde que lançou seu Token oficial de torcedores em junho de 2020, dando aos torcedores a oportunidade de escolher o desenho de um mural inspirador colocado no vestiário do time, o desenho da braçadeira de capitão ou o desenho de as bandeiras de escanteio no Spotify Camp Nou, entre outras iniciativas.