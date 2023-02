Tom Brady briga por telefone, leitor labial decodifica o que ex-jogador da NFL disse

Tom Brady anunciou em 1º de fevereiro que estava se aposentando, pensava-se que o futuro Hall da Fama jogador estaria mais tranquilo fora de campo, mas já teve alguns problemas fora de campo.

Brady acompanhou a filha a uma aula de equitação, enquanto ela praticava Brady foi visto enquanto falava ao telefone, o ex-zagueiro do Tampa Bay Buccaneers parecia muito zangado, em um vídeo obtido pelo Daily Mail, é visto como ele discute com alguém.

Na mídia britânica convidaram uma pessoa que lê lábios e esta decifrou o que Brady disse.

“Pare de me ligar” Brady supostamente disse. “Você diz isso hoje e isso é estúpido.”

“Eu te aconselhei a ficar longe dela, ela dá trabalho.”

“O que eu deveria fazer?”

“Isso tem que parar.”

“Ei, você tem que passar, oh cara.”

Jeremy Freeman, o leitor labial, comentou que não era fácil descobrir o que Brady disse por causa da forma como o vídeo foi feito, acrescentando que embora seja um especialista, não pode ter certeza do que o ex-jogador da NFL realmente falou.

Tom Brady não deve fazer parte da transmissão da FOX Sports do Super Bowl 57

Depois de anunciar na quarta-feira de forma definitiva sua aposentadoria da NFL, Tom Brady não fará uma transição imediata para os estúdios de transmissão. De acordo com Andrew Beaton, do Wall Street Journal, os fãs terão que esperar para ver Brady no papel de comentarista porque ele “não planeja fazer parte da próxima transmissão do Super Bowl na FOX Sports neste mês”.

Anteriormente, o futuro membro do Hall of Fame, após sua ‘primeira aposentadoria’ na última temporada, assinou um contrato de dez anosUS$ 375 milhões acordo com a empresa de televisão americana FOX Sports para ser comentarista dos jogos da NFL ao lado do narrador Kevin Burkhardt.