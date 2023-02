Tom Brady com ciúmes de Patrick Mahomes? A declaração de TB12 sobre a jogada que decidiu o Super Bowl que pode provar isso

Tom Brady decidiu se aposentar da NFL, isso não significa que ele não esteja ciente do que está acontecendo nos jogos em que não está envolvido e isso inclui Super Bowl LVII em que o Kansas City Chiefs bater o Philadelphia Eagles por uma pontuação de 38-35.

O conhecimento de Tom Brady sobre jogadas controversas

Terry Bradshaw dá a Tom Brady alguns bons conselhos antes de começar sua carreira na TV

Além de estar atento, a opinião e percepção de Brady sobre certas jogadas é extremamente interessante, especialmente aquelas envolvendo polêmicas com os árbitros que fizeram parte de sua gloriosa Carreira de 23 temporadas na NFL.

É por isso que o sete vezes vencedor do Super Bowl tinha a dizer no último episódio do Vamos! Podcast juntamente com o co-anfitrião Jim Gray e lendário ex-receptor do Arizona Cardinals Larry Fitzgerald sobre a jogada que acabou decidindo o Super Bowl LVII a favor dos Chiefs em que os árbitros marcaram uma pegada defensiva no cornerback dos Eagles James Bradberry sobre o wide receiver de Kansas City JuJu Smith-Schuster é imperdível.

De novato a veterano, esta é a evolução física de Tom BradyESPN

Kansas City venceu de forma justa o Super Bowl LVII?

“Bem, é sempre, eu acho, mais fácil não chamá-lo”, disse Brady. “O mais difícil é quando você liga, porque há muito escrutínio com essa ligação. E eu acho que o ponto é pelo menos do ponto de vista do recebedor/(defensivo), se você não vai cobri-lo, digamos, dentro da letra da lei e você vai puxá-lo, você pode impedir o recebedor de onde ele quer ir e criar um arremesso e recepção quase impossível do zagueiro. E, ao mesmo tempo, do outro lado da bola, se o recebedor empurrar, não há realmente nada que [defensive back] pode fazer para fazer a jogada. Então é uma situação tão difícil porque você não sabe como o jogo está sendo chamado o dia todo.”

Essas e outras percepções de Brady serão extremamente interessantes de ouvir quando ele se tornar Fox Sports‘ comentarista estrela no outono de 2024; teremos que esperar uma temporada inteira por esse privilégio.