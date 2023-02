Tom Brady diz que não começará a trabalhar na FOX Sports até ‘outono de 2024’

“Uma coisa sobre minha carreira, seja quando fui convocado pelos Patriots ou assinado como agente livre com os Bucs, eu queria estar totalmente comprometido”, explicou Brady. “Eu nunca quis decepcionar as pessoas – acho que meu maior motivador foi isso.”

“Portanto, mesmo no futuro, quero ser ótimo no que faço e isso sempre leva algum tempo, criando estratégias, aprendendo, crescendo e evoluindo.”

O futuro membro do Hall da Fama inicialmente assinou um Contrato de 10 anos e US$ 375 milhões com a Fox em maio de 2022 … com a expectativa de que ele começaria a convocar os jogos assim que sua carreira no futebol terminasse.