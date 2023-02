Tom Brady diz que o ‘nipplegate’ de Janet Jackson no Super Bowl XXXVIII “uma coisa boa para a NFL, mais publicidade”

Tele Super Bowl XXXVIII show do intervalo, que aconteceu em 1º de fevereiro de 2004 em Houston, é talvez o mais famoso de todos e não pela qualidade do show, mas por causa de um infame ‘mau funcionamento do guarda-roupa’ que gerou um escândalo que teve consequências imediatas ao vivo. transmissões.

Na ocasião, o show contou com Janet Jackson, P. Diddy, nelly, Kid Rock, Justin Timberlake e Jéssica Simpsoncom Janet e Justin como os artistas principais.

Em determinado momento do show, Timberlake ‘arrancou’ o guarda-roupa de Jackson, revelando o seio direito da cantora, que era adornado com um sol como piercing.

A imagem durou menos de 5 segundos, mas gerou um escândalo internacional porque o programa era para ser familiar, e não faltaram protestos de milhares sobre o motivo pelo qual menores de idade estavam assistindo.

A partir desse momento, todas as transmissões ao vivo têm um atraso de alguns segundos, apenas para evitar que algo semelhante aconteça e para poder editá-lo fora da transmissão direta.

Para Brady, foi bom o que aconteceu com a NFL

No ‘Vamos!’ podcast com Larry Fitzgerald e Jim Grayo agora aposentado Tom Brady disse que aquele momento estranho foi “provavelmente uma coisa boa para a NFL”.

Naquele ano, Brady e o Patriota da Nova Inglaterras ganhou o jogo sobre o Carolina Pantherse Brady se lembra de não saber sobre o que eles estavam falando quando perguntaram o que ele achava ao voltar para o campo.

“Eu não vi muito. Prefiro não assistir (o show do intervalo) quando estou jogando. Lembro que saímos do campo e foi quando tivemos o mau funcionamento do guarda-roupa com Justin Timberlake e Janet Jackson. A mídia estava me perguntando sobre isso. Eu nem entendia o que eles estavam dizendo. Eles diziam: ‘Você viu o show do intervalo’, e eu dizia: ‘Não vi nada’. Estava pensando no jogo”, explicou.

“Demorou um pouco para descobrir exatamente o que havia acontecido, mas acho que, no final, foi provavelmente uma coisa boa para a NFL porque todo mundo começou a falar sobre isso, e foi apenas mais publicidade e mais publicidade para o intervalo. shows. Publicidade ruim também é publicidade? É o que dizem, então quem sabe?” ele adicionou.

Anos depois, Jackson falou sobre o assunto: “Conversamos uma vez e Justin disse: ‘Não sei se devo falar e fazer uma declaração.’ E então eu disse: ‘Olha, não quero nenhum drama para você. Se eu fosse você, não diria nada'”, disse Jackson.

“Justin e eu somos bons amigos e sempre seremos. Conversamos há alguns dias. Ele e eu seguimos em frente e é hora de todos fazerem o mesmo”, expressou ela.