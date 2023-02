Tom Brady em água quente? QB falou em conferência patrocinada por empresário acusado de enganar investidores

Tom Brady foi palestrante convidado em “10X Growth Con” de Grant Cardone em Las Vegas como seus últimos empreendimentos agora que ele se aposentou do NFL.

Nas palavras de Brady, ele prometeu “explorar muitas outras partes da vida que foram deixadas de lado por um tempo”.

A conferência organizada pelo empresário e guru da riqueza, Grant Cardone, que enfrenta um processo por supostamente enganar investidores, ocorreu de 14 a 16 de fevereiro nas instalações do MGM Grand.

Outros palestrantes notáveis ​​da edição deste ano foram o presidente do UFC, Dana White, e Stephen A. Smith, da ESPN.

Grant Cardone twittou uma foto ao lado de Tom Brady

Grant Cardone foi ao Twitter para postar uma foto ao lado de Tom Brady no palco do 10X Growth Con durante o último dia do evento.

Brady aproveitou a oportunidade para falar sobre o cruzamento onde o esporte encontra o sucesso.

“Tive o prazer de ter outro GOAT no meu palco hoje, obrigado @TomBrady por compartilhar seu tempo comigo e com minha comunidade #10X.”

Os ingressos para o 10X Growth Con de Grant Cardone variam entre US$ 1.500 e US$ 20.000, de acordo com seu site.