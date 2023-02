Tom Brady endossa Patrick Mahomes ficando bêbado para comemorar sua vitória no Super Bowl LVII: ‘Comportamento apropriado no desfile’

Patrick Mahomes e Tom Brady pode atestar o fato de que ganhar um Super Bowl é muito difícil, apesar de terem nove vitórias somadas entre os dois, sendo sete vindas do já aposentado zagueiro.

Pat Mahomes quase cai do ônibus enquanto bebia uma cerveja no desfile do Super BowlKMBC

Talvez devido ao tremendo aborrecimento que é para se tornar um NFL campeão, é que Brady saiu em defesa de Mahomes, que vem sendo duramente criticado por aparentar estar muito bêbado durante o Super Bowl LVII desfile da vitória que o Kansas City Chiefs celebrado na quarta-feira.

Tom Brady defende Patrick Mahomes bêbado no desfile do Super Bowl LVII

O lendário quarterback twittou que Mahomes looke ter “comportamento de desfile apropriado”, ao responder a um vídeo no Twitter que mostrava Patrick Mahomes embriagado e entregando o Troféu Vince Lombardi a um fã aleatório com quem havia tirado uma foto, antes de ir embora e deixar o troféu para trás.

Tom Brady deixou o desfile do Bucs Super Bowl LV visivelmente bêbado

Um par de anos atrás, dois para ser mais preciso, Tom Brady comemorou ao lado de seus companheiros de equipe do Tampa Bay Buccaneers sua vitória no Super Bowl LV com um desfile que optou por barcos em vez de ônibus, com o quarterback tendo que ser ajudado quando ele chegou ao cais, porque ele não conseguia andar sozinho.