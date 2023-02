Tom Brady está considerando um Comedy Roast sem Comedy Central

Tlendário Comedy Roast passou por gerações, mas passou por uma evolução do formato. Este evento é reservado apenas para algumas das maiores personalidades do entretenimento, mas também pode reviver velhas lendas. Tivemos Comedy Roasts de pessoas como Donald Trump, Snoop Dogg, David Hasselhoff, Bruce Willis e muitos mais. Desta vez, poderíamos ter um show com o maior zagueiro da história da NFL como a celebridade assada. Nós estamos falando sobre Tom Bradyque o TMZ relata está procurando fazer isso acontecer com a Netflix e um título provisório, ‘O maior assado de todos os tempos’. Brady ainda tem mais de um ano e meio para aproveitar a vida antes de embarcar nessa nova carreira de radialista.

Se há um momento para as pessoas realmente perceberem que Tom Brady não jogará mais futebol profissional, é agora com uma peça básica da televisão americana. O show geralmente é apresentado pelo Roast Master General, o comediante Jeff Ross. Se esse assado acontecer, tem potencial para se tornar uma das séries mais assistidas da história da Netflix. Dependendo de quais comediantes eles decidem trazer e dos convidados de Brady, as possibilidades de zombar dele são realmente infinitas. Nem todo mundo é corajoso o suficiente para subir no palco e ter um monte de comediantes tirando sarro de você. Tom Brady é um bom esporte para isso.

O tópico Gisele Bndchen poderia estar fora dos limites?

Claro que não, as pessoas que não assistiram a um Comedy Roast precisam entender a natureza desse programa de comédia. Todas as pessoas se preocupam em fazer Tom Brady se sentir extremamente desconfortável ao mesmo tempo em que celebra sua carreira. Quanto mais desagradáveis ​​as piadas, melhor para todo o público. Haverá comediantes que cruzarão a linha durante este show, várias vezes. Se Tom Brady realmente concordou em fazer isso, ele o fez sabendo que nenhum tópico está fora dos limites dos comediantes. Durante esse tempo, Tom também tentará passar o máximo de tempo possível com seus três filhos. Tom Brady já apresentou o Saturday Night Live, era hora de ele pegar seu assado adequado.