Tom Brady leva as crianças para esquiar enquanto Giselle Bündchen curte o Carnaval no Brasil

Ddurante o fim de semana, Tom Brady cuidou de seus filhos como Gisele Bündchensua ex-mulher, festejou no Brasil.

O recém-aposentado jogador de futebol compartilhou alguns dos melhores momentos de uma memorável viagem de esqui com os dois filhos dele e da supermodelo, Benjamin13, e Vivian10, bem como com ele e Bridget Moynahanfilho de, John15, na segunda-feira, 20 de fevereiro.

Brady postou uma série de histórias no Instagram de seu fim de semana de inverno, mostrando suas proezas culinárias depois de fazer waffles frescos para seus filhos no domingo, 19 de fevereiro.

Então Brady postou uma foto dele e de seu filho mais velho posando enquanto escrevia “jantar”.

Enquanto Brady postava destaques de seu fim de semana ensolarado nas redes sociais, sua ex-esposa postava fotos de suas luxuosas férias no Brasil.

Giselle Bündchen faz festa no Brasil

No domingo, Bündchen célebre Carnaval no Rio de Janeiro, Brasile parecia estar se divertindo muito.

A supermodelo do Brasil se soltou em seu país natal, juntando-se à diversão com os amigos, posando no tapete vermelho e bebendo uma boa bebida de coco.

O carnaval dura vários dias e começa sempre na sexta-feira anterior à quarta-feira de cinzas. Ao longo dos anos, Bündchen foi inúmeras vezes.

Os fins de semana longe dos filhos agora são a norma para os pais depois que o divórcio de Brady e Bündchen foi finalmente finalizado em outubro de 2022, pondo fim ao relacionamento adorado que durou mais de uma década.