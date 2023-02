Tom Brady na Fox Sports: Greg Olsen está chateado porque o lendário QB pode tirar seu emprego?

Greg Olsen está prestes a fazer sua estreia como analista de televisão em um Super Bowlde modo que deve ser um grande momento na vida do antigo Carolina Panthers final apertado. No entanto, a transmissão da Fox Sports do Kansas City Chiefs contra Philadelphia Eagles jogo também pode ser amargo para ele, como também pode ser sua estreia e despedida.

Nada a ver com qualquer coisa que Olsen tenha feito de errado junto com o narrador Kevin Burkhardtpelo contrário, o feedback sobre o seu trabalho tem sido mais do que positivo, pois ocuparam o lugar deixado por Joe Buck e Troy Aikmanque agora são a voz do Monday Night Football da ESPN.

Quando Tom Brady começará a trabalhar na Fox Sports?

No entanto, sabe-se também que o ex- New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers quarterback Tom Brady assinou um contrato de 10 anos no valor de $ 375 milhões para se tornar o principal analista da rede que tem a maioria dos jogos NFC da temporada regular.

Brady já anunciou que vai começar neste trabalho através do outono de 2024então Olsen pelo menos tem 2023 garantido e, em uma aparição na mídia antes de sua grande noite, ele ofereceu um ponto de vista particular.

A visão de futuro de Greg Olsen

“Eu sabia para o que havia me inscrito. Eu sabia quando me sentei no assento que aquela sombra sempre estaria lá”, disse Olsen. “Minha abordagem este ano foi muito semelhante à minha abordagem como jogador. Você não pode controlar isso. Você não pode controlar a próxima escolha do draft que eles trazem para ocupar o seu lugar. Você não pode controlar o próximo novato ou neste caso o maior jogador de futebol de todos os tempos. Minha esperança era apenas ir lá e mostrar que pertenço e mostrar que posso não ter um pouco do currículo, jogando como zagueiro em um grande mercado, mas no que diz respeito a fazer este trabalho, isso Eu pertenço. Essa tem sido minha missão. Esse tem sido meu objetivo durante todo o ano. Pode durar um ano, dois anos, 10 anos.