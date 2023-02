Tom Brady não é o GOAT: “Joe Montana é meu homem”, diz o grande Lawrence Taylor do Giants

Santes de se aposentar pela segunda vez, Tom Brady foi considerado o maior zagueiro de todos os tempos e ninguém pode igualar suas marcas em 23 anos de carreira. Especialistas, fãs e analistas concordam, em boa proporção, que TB12 é o GOAT, embora haja uma lenda da NFL que discorde: Lawrence Taylor.

“Ninguém ousou tocá-lo por medo de ser sinalizado”

Lendário Gigantes de Nova York O linebacker nº 56 Lawrence Taylor não se junta àqueles que consideram Brady o melhor de todos os tempos porque, ele alega, “ele tinha regras a seu favor” e “as defesas não podiam tocá-lo por medo de punição”.

Taylor apareceu no podcast “I Am Athlete”, onde disse que para ele, o GOAT é Joe Montana. Ele afirmou que o TB12 jogou em uma era mais amigável para o zagueiro e que as defesas estavam mais relutantes em acertá-lo por medo de ser sinalizado para um pênalti.

E acrescentou que se tivesse interpretado Brady, as coisas teriam sido muito diferentes.

“Joe Montana ainda é meu cara”, disse Taylor. “Ele ainda é meu cara. Se você disser os melhores zagueiros da história, eu ainda vou com Joe Montana. Não vou com Tom Brady. Ele tem todas as regras do seu lado. Você não pode tocá-lo. Você não pode tocá-lo. Se você bater nele, se você respirar nele, você será sinalizado”, disse ele.

Ele ressalta que o acertaria em todas as jogadas

“Eu não entendo como ele volta oito metros, e ele se senta em um pequeno casulo, e eles não mandam pessoas para ele. Por que a defesa não manda pessoas? Deixe-me dizer uma coisa. … Se Eu estava jogando, eu batia nele em todas as jogadas. Mesmo se eu tivesse que dar um tapinha na bunda dele, eu estaria lá com você, irmão.

O ‘Joe Cool’ original ganhou quatro Super Bowls, foi três vezes MVP do Super Bowl e duas vezes MVP da NFL. Ele lançou para 40.551 jardas e teve 273 passes para touchdown.

Brady, em 23 anos, ganhou sete Super Bowls, foi cinco vezes MVP do Super Bowl e três vezes MVP da NFL. Brady detém os recordes de jardas passadas (89.214) e touchdowns (649).