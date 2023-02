Tom Brady não está entrando em comédia stand-up, considerando Netflix Roast

Segure seus tomates – Tom Brady NÃO está buscando uma segunda carreira completa na comédia stand-up, mas o recém-aposentado superastro da NFL ainda pode estar fazendo as pessoas rirem às custas dele no futuro, Esportes TMZ aprendeu.

Fontes com conhecimento direto nos dizem … relatórios recentes de TB12 querendo se aventurar no negócio engraçado são falsos. O sete vezes campeão do Super Bowl está, no entanto, em negociações com a Netflix para ser o centro de um especial de assado… com um título provisório, “O maior assado de todos os tempos”.