Tom Brady para os Raiders foi um bloqueio: Darren Waller reflete sobre a possibilidade de ter jogado com o “GOAT”

Tom Brady está se aposentando da NFL há três semanas, mas continua sendo uma peça central na maioria das conversas sobre futebol entre jogadores e fãs, agora outra voz confirmou que ele estava realmente muito perto de jogar pelo Las Vegas Raiderscomo o tight end estrela do time, Darren Wallerafirmou à Forbes na semana passada.

Darren Waller fala sobre Tom Brady jogar pelos Raiders

Darren Waller alimentou o fogo de relatórios anteriores sobre a suposta intenção de Tom Brady para ir jogar Las Vegas para os Raiders com Jon Gruden decidindo não querer o futuro Membro do hall da fama no time.

“Eu ouvi isso de várias fontes que respeito e das quais estive próximo. Eles dizem, ‘Sim, Brady para os Raiders foi uma fechadura'”, expressou Waller à Forbes.

Brady acabaria pousando com o Tampa Bay Buccaneers em vez disso, levando a franquia a um Super Bowl vencer o Kansas City Chiefscom muitos fãs dos Raiders se perguntando o que poderia ter sido.

Dana White diz que Tom Brady estava perto de assinar com os Raiders

Na última entressafra, o presidente do UFC, Dana White, disse que Rob Gronkowski e Brady eram quase uma certeza para assinar com o Las Vegas Raiders, depois que ele trabalhou para unir os dois lados.

“Trabalhei para fechar o acordo para Brady e Gronk virem para os Raiders. Foi quase um acordo fechado. No último minuto, Gruden estragou o acordo e disse que não os queria”, isso alimentou vários relatórios. online, especialmente desde que Gruden foi demitido por seus e-mails inadequados.