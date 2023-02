Tom Brady para reconquistar o coração de Gisele Bündchen: Por que ele está tirando um ano sabático?

Tom Brady decidiu se aposentar após 23 temporadas maravilhosas na NFL em 1º de fevereiro, pouco depois da qual anunciou que não começaria a trabalhar como analista de jogos na Fox Sports, com quem já tem contrato, até o outono de 2024. Então, o que acontecerá o sete vezes Super Bowl vencedor faz em seu ano sabático para fazer a transição para seu novo estilo de vida?

Na última quarta-feira, foram divulgadas as palavras do pai de TB12, Tom Brady Sr. que compartilhou a preocupação genuína que tem com o filho no sentido do que fará para substituir o grande prazer que sentia em jogar na NFL. Essas palavras poderiam ter sido interpretadas como uma sugestão de possível novo arrependimento, no entanto, uma reportagem sugere o oposto.

De acordo com um tweet do Daily Loud, a razão pela qual Brady não decidiu ir trabalhar imediatamente na Fox Sports é para se dar um ano de tempo para tentar reconquistar sua ex-mulher, top model brasileira. Gisele Bündchende quem se divorciou em 28 de outubro passado, após 13 anos de casamento.

De acordo com um relatório anterior da Page Six, a razão pela qual a ex-Victoria’s Secret Angel e a lendária ex- New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers O quarterback separado foi por causa da raiva causada por seu primeiro arrependimento de seu anúncio de aposentadoria, que ocorreu 40 dias após o anúncio do fim de sua carreira esportiva.

Várias fontes indicam que o objetivo de Brady não tem grandes chances de ser alcançado, já que Gisele já deixou o ex-marido, com quem tem dois filhos em comum, de 13 anos. Benjamin e 10 anos Vivian. O graduado da Universidade de Michigan também tem 15 anos de idade Jackcuja mãe é atriz Bridget Moynahan.