EUn a temporada em que Tom Brady encerrou a corrida de maior sucesso na NFL Super Bowl era, o cetro foi passado para as melhores mãos possíveis, as de Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomesque sem dúvida emergiu como o melhor jogador da nova era da NFL.

Mahomes não só conquistou seu segundo Troféu Vince Lombardi em três oportunidades, ele também acrescentou ao legado de uma carreira já maravilhosa que seria digna do Hall da Fama mesmo se ele se aposentasse aos 27 anos, e o fez com duas fraturas no tornozelo direito e uma desvantagem de 10 pontos, assim como Brady teria feito no passado.

Patrick Mahomes mudou para sempre a história dos Chiefs

Os Chiefs são uma franquia que levou 50 anos para ganhar um Super Bowl novamente desde que prevaleceram na Edição IV, Mahomes mudou para sempre a história de Kansas City para si mesmo, assim como Brady fez para o Patriotas da Nova Inglaterra. Ele não apenas quebrou o jejum de meio século, como repetiu o mesmo sucesso três temporadas depois.

Claro, Mahomes tem apenas dois troféus Vince Lomardi e TB12 tem setemas Patrick tem apenas 27 anos e tem um mundo de tempo pela frente para ser o único candidato a defender o legado da própria pessoa que nos impediu de falar sobre o quarterback do Chiefs ser tricampeão hoje.

Patrick Mahomes alcançará Tom Brady?

Os números não mentem, nos cinco anos que Patrick Mahomes foi titular em Kansas City ele não fez menos do que chegar ao Jogo do campeonato da AFCele ainda não sabe o que é jogar como visitante nos playoffs, não arremessa para menos de 4.000 jardas nem para menos de 26 touchdowns.

E como se isso não bastasse, Mahomes também tem a coisa mais próxima de Bill Belichick em seu treinador principal, Andy Reid tirou o melhor proveito do talentoso quarterback que, ao contrário de Brady, foi o MVP da temporada e do Super Bowl no mesmo ano.