Tom Brady postou uma mensagem ‘enigmática’ no Dia dos Namorados para Gisele Bündchen?

Tom Brady e Gisele Bündchen ainda estão mostrando amor em Dia dos Namorados embora o divórcio tenha sido finalizado em outubro.

A segunda vez NFL aposentado, que é sete vezes Super Bowlcampeão, compartilhou um Sadhguru citação que diz: “O amor não é uma transação; é uma certa exuberância e doçura de sua emoção.”

em seu história do instagramBrady postou várias imagens de seus filhos e animais de estimação após a sentença.

Brady e Bündchen não abordaram publicamente sua separação, então não se sabe exatamente o que a causou. A decisão de Brady de voltar a campo na última offseason foi considerada significativa.

Corriam boatos de que o ex-Anjo da Victoria’s Secret e a NFL Great estavam tendo problemas conjugais em setembro, de acordo com os relatórios, principalmente em torno da aposentadoria de Brady.

Tom Brady e Gidele Bündchen em bons termos?

Porém, pelo que o público pode constatar, as coisas entre os ex-casais parecem ser razoavelmente cordiais. No início deste mês, após Brady tomou sua decisão de se aposentar do futebol oficial em um vídeo emocionante postado nas redes sociais, Bündchen parabenizou o sete vezes Super Bowl campeão.

“Desejo a você apenas coisas maravilhosas neste novo capítulo de sua vida”, disse Bundchen no Instagram.

Quase duas semanas depois que os Buccaneers e Brady foram eliminados dos playoffs pelos Cowboys na rodada do wild card, Brady anunciou sua aposentadoria.

Após o divórcio, Brady supostamente pagou $ 70.000 por mês para alugar um luxuoso apartamento no sofisticado bairro de Surfside, no condado de Miami-Dade.

Há muita especulação se o par vai voltar, mas no geral, pelo menos agora, parece improvável.