Tom Brady quer que Aaron Rodgers seja deixado sozinho em meio a seu anúncio de retiro na escuridão

Roito depois do NFL temporada chegou ao fim para o Green Bay Packersquarterback Aaron Rodgers anunciou que faria um retiro na escuridão onde pensaria em seu futuro. Depois de tomar a decisão de continuar jogando futebol antes da última temporada, Rodgers agora terá o mesmo dilema todos os anos até decidir se aposentar. Para tomar a melhor decisão possível sobre o seu futuro, Aaron Rodgers decidiu isolar-se do resto do mundo por dias.

Tom Brady anuncia su retirada

Tom Brady sabe o que é essa pressão Aaron Rodgers parece que ele queria estender uma mão solidária por meio de seu podcast. Durante o episódio mais recente de sua ‘Vamos!’ podcast, Tom Brady foi questionado sobre a decisão de Aaron Rodgers de se proteger do resto do mundo enquanto toma uma decisão. Lembre-se de que Tom Brady realmente passou por um sentimento semelhante ao decidir se aposentar para sempre. Aaron Rodgers recebeu uma grande reação por sua decisão de fazer este retiro, mas Tom Brady quer que as pessoas o deixem em paz.

Tom Brady não quer que Rodgers se aposente

Além de seu evidente apoio a Aaron RodgersTom Brady também revelou que não quer o Green Bay QB para se aposentar ainda. Foi o que ele disse: “Todo mundo tem seus diferentes processos pelos quais passa. Acho que todos precisamos nos afastar um pouco mais da TV. Acho que todos precisamos de um pouco mais de natureza e um pouco mais de silêncio e um pouco mais paz. cada um tem sua maneira única de processar a temporada. Espero que ele não se aposente porque, como eu disse, acho que a liga precisa de bons zagueiros e ele é um dos grandes. Portanto, se ele se aposentar, será um dia triste para a liga. Ele é um jogador incrível.”