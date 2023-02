Tom Brady registra oficialmente sua aposentadoria com uma carta para a NFL e a NFLPA

10 dias após anunciar sua aposentadoria da NFL, Tom Brady enviou uma carta à liga e à NFL Players Association e nela, o lendário quarterback reafirma sua intenção de se aposentar do futebol, segundo relato de Adam Schefter.

Apesar desta carta de aposentadoria ter sido enviada, Tom Brady ainda pode voltar a jogar na NFL, já que não é irrevogável, mas os jogadores iniciam sua papelada de aposentadoria o mais rápido possível devido ao início de seus direitos de pensão, uma vez que os benefícios da pensão recebem ativado um ano inteiro após sua aposentadoria.

Tom Brady será introduzido no Hall da Fama em 2028

Dada a aposentadoria de Brady nesta temporada, agora sabemos que ele será a atração principal da classe do Hall da Fama do futebol profissional de 2028 em seu primeiro ano de elegibilidade, com nomes como JJ Watt provavelmente se juntando a ele como primeiros votantes do Hall da Fama nessa classe.

Mensagem de aposentadoria de Tom Brady

Tom Brady anunciou sua aposentadoria por meio de um vídeo nas redes sociais no último dia 1º de fevereiro, após sua eliminação dos Playoffs da NFL ao lado do Tampa Bay Buccaneers durante o fim de semana do Super Wild Card.

“Vou direto ao ponto: estou me aposentando. primeiro. Portanto, não vou ser prolixo, você só recebe um longo ensaio de aposentadoria superemocional e eu usei o meu no ano passado.

Ele então agradeceu a todos que se juntaram a ele durante sua jornada no futebol.

“Realmente, muito obrigado a vocês. A cada um de vocês por me apoiar. Minha família, meus demônios, meus companheiros de equipe, meus concorrentes… Eu poderia continuar para sempre, são muitos. Obrigado a vocês por me permitirem viver o meu sonho absoluto.”