Tom Brady retorna à NFL: as ações e inações que podem tornar isso uma realidade, de acordo com relatórios

A ano atrás, assim como agora, a ideia de que Tom Brady não jogará mais na NFL era o que todos estávamos convencidos, porém, após 40 dias de despedida em 2022, o sete vezes Super Bowl vencedor decidiu se arrepender. O mesmo pode acontecer em 2023, especialmente se formos por suas ações e omissões, como indica um relatório.

Por que Tom Brady poderia retornar para sua 24ª temporada

Terry Bradshaw dá bons conselhos a Tom Brady antes de iniciar sua carreira na TV

Ben Volin, do Boston Globe, fez uma análise minuciosa de algumas pistas de que o quarterback pode não descartar o retorno para sua 24ª temporada na NFL, e se baseia essencialmente em duas questões, uma de que foi uma ação, a outra um detalhe que ele não fez isso impacta diretamente seu último time, o Tampa Bay Buccaneers.

“Primeiro veio a notícia de Brady de que ele não iria começar seu carreira de radiodifusão na Fox até 2024“, Volin disse. “Então veio o que Brady não fez: assinar um novo contrato com os Buccaneers para dar-lhes alívio do Limite salarial de US$ 35,1 milhões atingido ele sai para 2023. Brady poderia facilmente ajudar os Buccaneers assinando um contrato no valor do salário mínimo, esperando para se aposentar até depois de 1º de junho e distribuindo os $ 35 milhões em vários anos.

Dúvidas sobre o futuro imediato de Tom Brady

De novato a veterano, esta é a evolução física de Tom BradyESPN

Segundo a versão de Volin, se o TB12 quisesse voltar, o relatório que indica que o motivo do graduado da Universidade de Michigan e ex- Patriotas da Nova Inglaterra jogador é passar mais tempo com os três filhos e até reconquistar o amor da ex-mulher, a top model brasileira Gisele Bündchenteria que ser descartado.

Com base nessas informações e nas ações de Tom Brady no ano passado, é impossível negar que a dúvida sobre um possível arrependimento se justifica, a única coisa que parece certa é que, se acontecer, não será com os Bucs.