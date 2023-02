Tom Brady revela que ainda se sente apto para continuar jogando futebol, mas acrescenta: ‘É hora de se aposentar’

Emesmo que ele já esteja aposentado para sempre, Tom Brady ainda tem aquela coceira de continuar jogando e talvez nunca passe. A razão pela qual ele decidiu se aposentar no ano passado em primeiro lugar foi esta, Tom Brady ainda sente que pode continuar jogando no mais alto nível. O anúncio da semana passada veio de vários motivos diferentes que não estão relacionados ao futebol. Na terça-feira, ele queria acertar o recorde após o desempenho esquecível contra o Dallas Cowboys.

Durante aquele jogo do Wild Card, provavelmente vimos o pior desempenho de toda a carreira de Tom Brady. Seus Tampa Bay Buccaneers foram completamente dominados por Dak Prescott e companhia. Mas isso não significa que Tom Brady ainda não sinta que pode atuar no mais alto nível. Lembre-se de que antes de seu anúncio na semana passada, havia vários times ainda ligados ao seu futuro na NFL. Mas tudo isso mudou apenas porque ele quis.

Tom Brady sente que ainda pode jogar

O que Tom Brady acabou de dizer em seu ‘Let’s Go!’ podcast não significa que ele está pensando em voltar atrás em sua aposentadoria pela segunda vez. Desta vez, ele quis dizer o que disse quando mencionou que está se aposentando para sempre. No entanto, Brady ainda mantém aquele espírito competitivo que sempre o caracterizou como a lenda da NFL que ele é. As razões pelas quais ele decidiu finalmente desistir estão mais relacionadas à sua vida pessoal e ao quão envolvido ele quer estar com seus filhos.

Aqui está o que Brady disse em seu podcast: “Sempre haverá uma parte [of me] que quer jogar e uma parte de mim que, você sabe, parece que posso jogar. Eu acho que há apenas uma decisão de saber que é o momento certo. Então eu acho que para mim é mais justo, vai acabar em algum momento, e acho que agora é a hora. E não é que eu não consiga. Não é que eu não gostaria de fazer isso. Não é que eu não ficaria animado para jogar. Eu amo jogar futebol. Amo jogar futebol desde criança na rua da Portola Drive. Então eu acho que é apenas uma decisão de que é hora de fazer outras coisas.”