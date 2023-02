Tom Brady sairá da aposentadoria e finalmente jogará pelo time de sua infância?

EUt já se passaram três semanas desde Tom Brady anunciou sua aposentadoria, em tese definitiva, e correm os rumores de que ele poderá voltar a jogar, ainda na próxima temporada.

Esses rumores surgiram porque Brady já havia se aposentado, há um ano, e 40 dias depois anunciou que era melhor continuar jogando. Considerando isso ou o que aconteceu há alguns anos com outro zagueiro lendário, Brett Favreque voltou da aposentadoria algumas vezes, deixa o mundo da NFL esperançoso em ver TB12 de volta ao campo.

Tom Brady rememora seus melhores momentos… e não esquece sua ex-amada Gisele Bündchen

Antes de anunciar sua aposentadoria, três semanas atrás, circulavam fortes rumores de que ele poderia acabar jogando pelo time que torcia desde criança: São Francisco 49ers.

NFL Insider comentou sobre essa possibilidade

Agora, com a alta probabilidade de que Brock Purdy não poderá jogar até outubro ou novembro, e com Trey Lancedesenvolvimento ruim e lesões, além do fato de que Jimmy Garoppolo será um agente livre e provavelmente acabará em outro time, os rumores começaram a girar novamente.

Sobre Conversa de futebol profissionalinsider Mike Florio sugeriu que o time de infância de Brady poderia “influenciá-lo” a sair da aposentadoria mais uma vez para a 24ª temporada.

“Os 49ers podem ter uma grande influência no resultado final. Trey Lance perdeu a maior parte de 2022 com uma fratura no tornozelo. O cotovelo de Brock Purdy está aparentemente mais danificado do que se pensava, já que ele ainda não pode fazer a cirurgia devido a uma inflamação persistente. Há questões reais sobre a posição de quarterback em um time que está entre a elite da NFL”, diz ele.

“Agora, com Jimmy Garoppolo finalmente se movendo e perguntas reais sobre Lance e Purdy, por que os 49ers não deveriam fazer uma jogada por Brady? A janela do campeonato ainda está aberta, mesmo que eles não tenham conseguido voar por ela”, ele comentou.

“Brady pode ser a peça que faltava para a primeira vitória de San Francisco no Super Bowl em 29 anos. Ou talvez ele não se aposente pela segunda vez. O ponto é que, independentemente de como ele se sente agora, ninguém sabe (incluindo ele) como ele ‘se sentirá mais tarde, especialmente se os 49ers persistirem em seus esforços para trazer Brady para casa”, concluiu.