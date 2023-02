Tom Brady se juntará à Fox como comentarista em 2024: “A descompressão é realmente importante”

Adepois de anunciar sua aposentadoria do NFL, Tom Brady não fará uma transição imediata para os estúdios de transmissão. De acordo com Andrew Beaton, do Wall Street Journal, os fãs terão que esperar para ver Brady no papel de comentarista porque ele “não planeja fazer parte da próxima transmissão do Super Bowl na FOX Sports este mês”.

Brady quer ficar um tempo longe das câmeras, mesmo já tendo um acordo com a Fox, ele não estará na empresa até o outono de 2024, ele confirmou em entrevista ao programa “The Herd” da FS1 com Colin Cowherd.

Tom Brady quer se preparar para ser um bom analista

A razão Tom Brady começará a trabalhar com a Fox até 2024 porque quer se preparar adequadamente e ser um dos melhores analistas da televisão.

“A descompressão é realmente importante”, disse Brady.

“Você está nessa esteira muito louca, roda de hamster por muito tempo, amando o momento e a jornada. Ao mesmo tempo, é uma luta diária.

“Quero ser ótimo no que faço – conversando, mesmo na semana passada, com o pessoal da Fox Sports e a liderança de lá, permitindo-me começar minha oportunidade na Fox em 2024algo que é ótimo para mim.”

“Portanto, dedicar algum tempo para realmente aprender, crescer no que quero fazer, crescer pensando na oportunidade e garantir que não me apresse em nada. Quando as pessoas realmente apostam em mim, seja quando eu era elaborado pelos Patriots ou assinado em free agency com os Bucseu queria estar totalmente comprometido e nunca quis decepcionar as pessoas.”

Anteriormente, o futuro membro do Hall da Fama, após sua “primeira aposentadoria” na última temporada, assinou um contrato de dez anos, $ 375 milhões contrato com a rede de televisão americana FOX Sports para ser comentarista dos jogos da NFL ao lado do narrador Kevin Burkhardt.