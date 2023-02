Tom Brady também mostrou que é o “GOAT” fora do campo, sendo voluntário na Humane Society Tampa Bay com seus filhos

Ddetalhes de de Tom Brady vida pessoal voltou à tona e atingiu a seção de notícias online, mas desta vez não é sobre seu relacionamento com Gisele Bündchenseus planos após a aposentadoria ou mesmo as modelos que tentam conseguir um encontro com ele, mas sim para mostrar o grande ser humano que ele é, mostrando seu amor pelos animais e sua grande habilidade parental.

Tom Brady foi voluntário ao lado de seus filhos na Humane Society Tampa Bay

A temporada de 2022 é vista por muitos como talvez a mais difícil da carreira de Brady devido aos problemas de sua vida pessoal atrapalhando sua preparação e seu eventual divórcio sendo anunciado no meio da temporada regular, com o quarterback perdendo uma quantia considerável. de peso e estar visivelmente fora de foco.

Agora sabemos que nem tudo que Brady estava fazendo estava sendo relatado, pois ele pediu anonimato quando se ofereceu como voluntário ao lado de seus filhos para trabalhar no abrigo depois que ele os buscou na escola, como explicou Sherry Silk, que lidera a Humane Society Tampa Bay.

“Você via sua caminhonete, ele parava em nosso estacionamento e lá estava ele. Ele sempre usava um boné de beisebol. Às vezes as pessoas o reconheciam e pediam um autógrafo; não muitos, e eu não Não permitia que a equipe fizesse nada disso. E ele simplesmente entrou e fez o que queria”, disse Silk ao Tampa Bay Times.

Brady e seus filhos passavam horas ajudando os animais e o abrigo da maneira que podiam, com os Brady apenas interessados ​​em mostrar sua benevolência sem chamar a atenção para isso.

A esposa de Logan Ryan compartilhou uma foto e um vídeo dos Bradys

A história de Tom Brady e seus filhos é conhecida graças a uma postagem no Instagram feita pela esposa de Logan Ryan, Ashley Bragg Ryan, que postou uma foto das duas famílias segurando os filhotes e também um vídeo de Brady interagindo com os animais.

Ashley queria compartilhar uma história desconhecida sobre o jogador para destacar que ele é uma pessoa ainda melhor do que um jogador de futebol.

“É aquele sobre o pai que se ofereceu como voluntário no abrigo de animais com seus filhos durante toda a temporada de futebol. Aquele em que ele se relacionava com seus filhos sobre nomear cachorros e dar mamadeira a gatinhos. Aquele em que ele aparecia silenciosamente a cada duas semanas para fazer uma diferença para sua família e sua comunidade. Aquele em que 2 pais acabaram de ser pais e sorriam com orgulho toda vez que seus filhos diziam: “Por favor, podemos ficar mais um pouco?!” Aquele em que duas meninas construíram uma amizade em torno de seu amor por pequenos gatinhos e fizeram sua parte para tornar o mundo um lugar melhor para os animais.”

Ela explicou que as fotos e o vídeo eram de agosto e ela não os postou para garantir que o anonimato de Brady no abrigo fosse mantido.