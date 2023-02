Tom Brady vai tentar comédia stand-up, segundo relatório

Ade acordo com relatórios recentesNFL ícone Tom Brady desenvolveu um plano para uma nova carreira na comédia stand-up, mas seu círculo íntimo tem tentado persuadi-lo a desistir.

De acordo com o RadarOnline, uma de suas fontes que ouviu as coisas do astro do futebol declarou: “Tom era um zagueiro fantástico, mas ele precisa descartar essa ideia antes que seja tarde demais.”

“Como comediante, ele é apenas um garoto da água”, disse a fonte. Como Jane Fonda, Lily Tomline Rita Moreno jorrou sobre ele no recente filme de comédia 80 para Bradyo Tampa Bay BucO antigo ego de QB de QB foi impulsionado, e fontes disseram que o encontro o fez se sentir como um comediante totalmente profissional.

“As senhoras foram super legais com ele e ele fez um bom trabalho lendo material escrito profissionalmente em uma pequena parte – mas ele estará jogando em uma liga totalmente diferente se assumir o palco”, afirmou a fonte.

“Ele faz uma grande representação do ex-companheiro de equipe Rob Gronkowski – e seu sotaque exagerado de Boston é hilário”, disse a fonte.

A nova carreira de Tom Brady?

Tom recentemente tomou a decisão de adiar sua Contrato de US$ 375 milhões com a Fox Sports até meados de 2023, quando atuaria como diretor da rede NFL comentarista.

Ele supostamente fez a escolha em um esforço para reconquistar sua ex-esposa Gisele Bündchen. Após 13 anos de casamento, os dois se divorciaram em 2022. Segundo fontes, Gisele ficou desapontada por Tom ter optado por voltar para a NFL e jogar mais uma temporada. Aparentemente, o esportista traiu sua promessa à supermodelo de passar mais tempo com sua família, de acordo com uma fonte.

“O maior obstáculo entre eles foram as reclamações de Gisele sobre Tom colocar o futebol antes da família, então ele decidiu mostrar a ela que está disposto a se concentrar neles antes de aceitar o emprego na FOX”, explicou uma fonte. “Seu único objetivo agora é recuperar sua família.”