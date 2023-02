Tommy Fury saúda revanche com Jake Paul: ‘Tenho quase certeza de que consigo a paralisação da próxima vez’

Nos últimos dois anos e meio, Tommy Fury enfrentou muitas críticas de que estava se esquivando de Jake Paul e realmente não queria a luta depois que duas tentativas anteriores de marcar a luta fracassaram.

No domingo, Fury respondeu de forma bastante enfática, entregando a Paul a primeira derrota de sua carreira no boxe depois de ganhar uma decisão dividida em um evento principal de oito rodadas da Arábia Saudita. Ao longo da luta, Fury parecia o melhor boxeador técnico ao exibir um bom jab, precisão sólida e melhor saída para ajudá-lo a garantir a vitória.

Paul definitivamente teve seus momentos – mais notavelmente um knockdown rápido na rodada final – mas Fury diz que a luta foi praticamente como o esperado.

“No final das contas, ele era muito parecido com o que eu assisti na fita”, disse Fury na coletiva de imprensa pós-luta. “Ele realmente não fez muito, mas foi apenas tudo. Não se esqueça, tenho apenas 23 anos, o peso do mundo em meus ombros esta noite. Minha senhora deu à luz há três semanas, foi muita coisa acontecendo e estou feliz por ter saído com minha equipe, meu pai e todos os outros e estamos saindo com uma vitória, estamos saindo com um cinto.

“É a melhor sensação do mundo, porque nos últimos dois anos e meio, isso é tudo que consumiu minha vida. Saindo em público, ‘você desistiu de duas lutas, você está com medo de Jake Paul, você não é um lutador de verdade.’ Hoje à noite, mostrei a todos que não tenho medo de ninguém e posso passar no grande baile.

Embora Fury tenha prometido uma finalização devastadora, ele ainda acertou os melhores socos ao longo da luta, embora reconheça que alguns erros foram cometidos.

Em particular, Fury acredita que se ele tivesse realmente pressionado o ritmo de Paul um pouco mais, ele poderia ter conseguido a finalização em vez de obter o aceno no placar dos juízes.

“O que eles podem dizer agora? Eu e Jake Paul lutamos no ringue. Saí como vencedor”, disse Fury. “Fiz boas fotos, ótimas fotos, fotos de qualidade. Ele deu muitos arremessos, mas também errou muitos.

“Escute, não tire nada de Jake Paul, ele é um bom jogo, rapaz. Tenho certeza de que, se continuarmos no futuro, poderei detê-lo. Eu sinto que na luta, se eu tivesse pressionado ele um pouco mais, eu poderia tirá-lo de lá, mas no final das contas, o que mais você pode pedir?

Como parte do contrato da luta, Paul teve uma cláusula acrescentada que lhe permitiria exigir uma revanche imediata, o que soa exatamente como ele deseja.

Fury está absolutamente de acordo com esse plano porque ele não apenas quer lutar contra Paul novamente, mas também espera melhorar seu desempenho para que possa fornecer um final mais definitivo.

“100 por cento [in for the rematch]”, disse Fury. “No final das contas, este foi meu primeiro evento principal. O mundo estava assistindo a essa luta. Eu tenho essa experiência atrás de mim agora. Então, quando eu entrar em outro grande baile como este, terei isso para trás e saberei como lidar com isso.

“Tendo estado no ringue com Jake uma vez, tenho certeza que posso ser paralisado da próxima vez.”

Com um recorde perfeito de 9-0 após esta última vitória, Fury está ansioso para seguir em frente com sua carreira no boxe, mas não pode ignorar a atenção que foi dada à sua luta com Paul.

Isso só ajudará a aumentar a expectativa para a revanche com Fury ansioso para se livrar do nervosismo pré-luta e dar a Paul mais do que ele pode suportar na segunda vez.

“Eu sempre disse que venceria a luta. Agora estou sentado aqui como o vencedor”, disse Fury. “Eu sabia que era mais habilidoso que Jake Paul. Eu não tinha muita experiência sendo o evento principal. Eu fui lá, todo mundo estava cantando, o mundo inteiro estava assistindo essa luta. Mostrei a todos que posso ir ao grande baile e posso entregar. Isso é o principal.

“Não vejo nenhum outro boxeador que esteja em um palco como este com oito lutas. Não sou o cara mais ativo também, todo mundo vê isso, então vou buscar mais lutas e ficar bem melhor. No final das contas, tenho certeza que se você ver a revanche, vou conseguir tirá-lo de lá. Porque eu sinto que nessa luta, se eu pressionasse ele um pouco mais, teria ido embora [to a knockout]. Mas você vive e aprende e obrigado senhor, amém.”