Tommy Fury venceu Jake Paul por decisão dividida em uma batalha de 8 rounds

Jake Paul experimentou a derrota pela primeira vez em sua carreira no boxe depois que Tommy Fury ganhou uma decisão dividida em uma batalha de ida e volta ao longo de oito rodadas na Arábia Saudita.

A luta altamente divulgada viu os dois lutadores terem seus momentos, mas foi a dedicação de Fury aos fundamentos do boxe, quando ele ficou atrás de um jab principal e derrotou Paul continuamente que o levou à vitória. Fury teve que sobreviver a um breve knockdown na rodada final, mas ele rapidamente se levantou e continuou a lutar até o sino final soar.

Quando acabou, dois juízes deram a Fury a luta com o mesmo placar de 76-73, enquanto o terceiro árbitro deu 75-74 para Paul. Isso ainda foi o suficiente para Fury obter a vitória ao chegar a 9-0 em sua carreira, enquanto Paul caiu para 6-1 no geral.

“Nos últimos dois anos e meio, isso foi tudo o que consumiu minha vida”, disse Fury depois. “Costela quebrada, acesso negado [to the United States]. Todo mundo pensou que eu estava correndo com medo. Esta noite, fiz meu próprio legado. Eu sou Tommy Fury. Quero dedicar essa luta à minha nova filhinha Bambi em casa, minhas saudades, amo vocês, mal posso esperar para vê-los. Essa luta foi para você.

“Durante esses dois anos e meio, eu tive um sonho, tive uma visão de que venceria essa luta e ninguém acreditou em mim. Agora posso me levantar e todos podem tomar nota. Eu tinha pressão sobre meus ombros e consegui. Isso para mim é uma luta pelo título mundial. Eu treinei muito para isso. Este era o meu destino, este era o meu destino.”

Este foi de longe o desempenho mais completo de Fury enquanto enfrentava uma ameaça maior em Paul do que praticamente qualquer outro oponente que ele derrotou até agora em sua carreira.

No início da luta, foi Paul quem foi comandado por seus treinadores para permanecer agressivo e não dar um passo para trás, o que ele seguiu tomando o centro do ringue com Fury circulando do lado de fora. Fury estava tentando fazer combinações rápidas enquanto Paul estava agarrando com a mão esquerda e seguindo com o poderoso gancho de direita atrás dela.

Um jab de esquerda foi o melhor soco de Fury no início e isso permitiu que ele começasse a preparar seus golpes poderosos, mas Paul estava se defendendo bem enquanto continuava tentando derrubar seu oponente. Quando Fury avançou, Paul estava tentando cronometrar seus contra-ataques e carregar seus socos.

Fury começou a aumentar sua produção quando a quarta rodada começou, quando ele realmente começou a montar combinações. Ficou claro que Paul estava lutando para cortar o anel, o que o levou a perseguir Fury, embora ele ainda tenha acertado a ex-estrela do reality show com um forte gancho de esquerda durante uma troca.

No meio do quinto round, Paul perdeu um ponto no placar devido a socos na nuca, mas assim que a ação recomeçou, ele acertou Fury com um enorme overhand de esquerda que provavelmente foi seu melhor soco até aquele ponto no lutar.

Ao longo da luta, Paul estava abaixando a cabeça ao lançar seu jab de esquerda e Fury finalmente começou a fazê-lo pagar com um uppercut oportuno em troca.

Quando parecia que Fury estava começando a ganhar força, o árbitro interrompeu a ação e deduziu um ponto do boxeador britânico. Foi a mesma falta marcada para Paul com socos na nuca, embora nenhum dos chutes de nenhum dos lutadores parecesse flagrante o suficiente para justificar a dedução de pontos.

Com o passar do tempo para o sino final, Fury ainda era o lutador mais ocupado e parecia que Paul estava perdendo energia. Justamente quando parecia que a luta estava se esvaindo, Paul desferiu um soco direto que mandou Fury para a tela momentaneamente.

Fury foi rápido em se levantar, mas em uma luta acirrada esses momentos são cruciais. Assim que a luta recomeçou, Fury continuou lançando socos em uma enxurrada final quando a luta chegou ao fim e os juízes obviamente deram a ele o aceno por decisão dividida.

Um decepcionado Paul revelou depois que lidou com algumas doenças e lesões durante seu campo de treinamento, mas ainda prestou homenagem a Fury por um trabalho bem feito.

“Honestamente, eu me senti vazio”, disse Paul. “Fiquei doente duas vezes muito grave neste acampamento, machuquei meu braço. Não foi o meu melhor desempenho, mas perdi. Sem dar desculpas. Só estou dizendo que não foi minha melhor performance. Eu me senti um pouco plana. Como eu disse, vamos voltar e pegar aquele ‘W’. Eu vou voltar mais forte.

“Todo respeito a Tommy. Ele ganhou. Não me julgue pelas minhas vitórias, me julgue pelas minhas derrotas. Eu voltarei. Acho que merecemos essa revanche. Foi uma grande luta, uma luta acirrada, não sei se concordo com os juízes. Eu consegui uma rodada de 10-8 duas vezes, então é o que é. Isso é boxe.”

Paul tinha uma cláusula de revanche automática inserida em seu contrato para que ele já pudesse exigir uma segunda chance no Fury e, ao que tudo indica, é isso que vai acontecer.

“Esta é definitivamente uma experiência humilhante”, disse Paul. “Vou pegar no queixo, voltar para a academia e podemos correr de volta porque acho que fizemos um show incrível para os fãs esta noite.”

De sua parte, Fury parecia mais do que pronto para outra luta com Paul, especialmente devido à atenção que o confronto inicial recebeu.

“Esse é meu primeiro evento principal, só vou sair mais forte. Só vou aumentar”, disse Fury. “Se ele quer uma revanche, faça-a.”