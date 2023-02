Torcedor do Chelsea provoca torcedor do West Ham fora do estádio… e é nocauteado

A O torcedor do Chelsea foi brutalmente nocauteado com um soco na preparação para a partida que os Blues acabaram empatando em 1 a 1 contra o West Ham.

Nas imagens violentas do lado de fora do London Stadium, vários Chelsea torcedores podem ser vistos trocando provocações com torcedores do West Ham.

As trocas verbais continuam até que um fã dos Hammers soca um Chelsea fã.

Segurança tentou intervir

Um segurança tenta trazer a paz, mas as provocações aumentam e o mesmo West Ham fã novamente dá um soco no jovem Chelsea fã, que o chamou de velho.

O Chelsea torcedor foi nocauteado com o brutal soco no rosto e foi levado em uma cadeira de rodas após dar a volta por cima.

Após derrubá-lo, a torcida da casa começou a entoar “Irons, Irons!”, outro dos apelidos com os quais os Hammers são conhecidos.