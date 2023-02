Torcedor do Dallas Stars leva soco no rosto após dizer palavrão em jogo

A Estrelas de Dallas fã chamou alguém de N-palavra durante o jogo de ontem contra o Minnesota Selvagem e sofreu as consequências: um soco na cara.

Na noite de quarta-feira às American Airlines Centerum torcedor do Dallas brigou com outro espectador durante a vitória do Stars por 4 a 1 sobre o Minnesota selvagem. O torcedor do Stars, tainha, pronunciou a palavra com N e, em consequência, recebeu vários socos da torcida.

Embora não esteja claro exatamente como a discussão começou, um vídeo parece mostrar um torcedor do Stars gritando com outro espectador vestindo uma polo preta para “desça aqui e eu vou te dar uma surra”.

O outro homem parecia despreocupado com a discussão acalorada, o que levou o fã falastrão branco vestindo uma camisa de Jamie Benn a dizer: “Tudo bem então. Fique aí em cima. Idiota mano.”

Depois de ouvir tais declarações, o torcedor vestido de pólo preto deu um soco no queixo do torcedor do Dallas, derrubando-o nas cadeiras. O participante que atingiu o torcedor do Stars conseguiu detê-lo enquanto tentava revidar imediatamente.

A altercação se intensificou a ponto de uma torcedora do Stars começar a bater no participante que usava uma camisa pólo, mas os espectadores intervieram rapidamente para impedir os dois.

O fã do Stars que instigou a briga acabou sendo subjugado e referido como uma “criança pequena”, ele não aceitou isso gentilmente.

A razão por trás do argumento

Chad Marchmana Estrelas de Dallas torcedor que estava sentado alguns metros abaixo do confronto durante o jogo, contou Esportes TMZ que havia alguma incerteza sobre de quem eram os assentos no início da briga.

Antes de ser atingido, Marchman afirmou que o homem vestindo a camisa de Benn estava assediando pessoas na área depois de ser solicitado a se mudar.

O lábio sangrando do perfurador inicial é visto no filme de Marchman sobre as consequências do haymaker. O cara vestindo a camisa do Benn também pode ser ouvido repetindo a palavra com n.

Por fim, segundo Marchman, os seguranças da arena intervieram para separar todos, e o torcedor do Benn foi retirado do local.