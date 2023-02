Torcedor do Mallorca que lançou insultos racistas contra Vinícius é identificado

TA Polícia Nacional localizou e indiciou o torcedor que proferiu insultos racistas contra Vinícius Júnior durante a partida entre Real Maiorca e Real Madrid no Stadi Mallorca Son Moix, segundo o jornal Ultima Hora.

Agentes da Brigada de Segurança Cidadã e da Unidade de Drones trabalharam juntos para demarcar a área e apontar o autor dos insultos racistas contra o jogador. O infrator é um jovem de 20 anos, portador de bilhete de época, já identificado e sujeito a sanção.

“Fontes próximas ao caso a que o Ultima Hora teve acesso confirmaram que ele é um jovem de 20 anos, sócio do clube, sem antecedentes criminais. O rapaz agora enfrenta acusações criminais por suposto crime de ódio. A Força Policial aplicou uma multa de 3.000 euros e uma interdição mínima de seis meses de entrada num recinto desportivo”, noticia o Ultima Hora.

Além disso, eles também apontam que “acontece que os agentes responsáveis ​​​​pelo caso também detectaram o mesmo torcedor proferindo insultos racistas no último sábado contra um jogador do Villarreal na partida realizada no Son Moix. Por isso, ele também será proposto para uma nova sanção”.

Reportagem da LaLiga registra alguns cânticos chamando jogador do Real Madrid de “macaco”

Alguns dias atrás, LaLiga incluiu os insultos racistas contra Vinicius que aconteceu no Estádio Son Moix de Maiorca na lista de cantos sancionáveis ​​para a jornada 20 da Primera Division.

No relatório enviado ao Comitê de Competições da Federação Espanhola e à Comissão Anti-Violência, além dos cantos contra o Real Madrid por um grupo de cerca de 700 torcedores do Real Mallorca, localizado na arquibancada Lluis Sitjar no South End, afirma-se que:

“Sem poder determinar o momento exacto em que ocorreu o seguinte incidente, durante o jogo, e através das câmaras de um dos operadores de televisão, estes sons intolerantes foram captados na íntegra, e dirigidos a um jogador da equipa visitante, “Vinicius, macaco”, “você é macaco do caralho”, e através das câmeras de uma das operadoras de televisão, esses áudios intolerantes foram captados integralmente, e direcionados a um jogador do time visitante.