Torcedor extasiado do 76ers revela mau funcionamento do guarda-roupa durante comemoração

Cameras pegou um defeito estranho no guarda-roupa durante o recente jogo da NBA entre o Philadelphia 76ers e o Memphis Grizzlies.

Logo depois que Tobias Harris marcou um chute impressionante no quarto período, que parecia ser decisivo no jogo, as câmeras giraram para capturar a multidão explodindo de alegria.

As comemorações de uma mulher foram extremamente eufóricas e enquanto ela pulava de alegria, as câmeras capturaram o momento revelador aqui, onde as roupas falharam. Foi por pouco que ela conseguiu recuperar a compostura apenas um segundo antes de seus seios serem expostos a milhões de pessoas que a observavam.