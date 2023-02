Torcedor invade campo e dá soco em jogador durante partida da Liga Europa

Um espectador indisciplinado invadiu o campo e deu um soco no rosto de um jogador durante uma partida da Liga Europa na quinta-feira… e sua recompensa foi cair com uma mão direita cruel antes de ser arrastado para fora pelo segurança.

Tudo aconteceu no Philips Stadium, na Holanda… onde o PSV jogava contra o Sevilla FC.

Durante a disputa, um homem correu para o campo e deu um soco no goleiro do Sevilla, Marko Dmitrovic – mas o torcedor teve um despertar rude porque a estrela sérvia estava pronta para a fumaça.

Confira o clipe… o cara fica cara a cara com Dmitrovic antes de dar a tacada inicial, mas Marko demonstra reflexos rápidos e derruba o torcedor no chão com um soco.