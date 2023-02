Torcedores zombam das luvas de Loris Karius na final da Carabao Cup do Newcastle contra o Man United

Loris Kariuso antigo Liverpool goleiro que entrou Newcastle United de graça no verão passado, recebeu críticas de fãs por sua escolha de luvas em sua faz primeira apresentação em Wembley contra Manchester United no Carabao Cup final no domingo.

Karius teve a oportunidade de ser titular após o segundo goleiro do Newcastle Martin Dubravka estava empatado e Nick Pope foi expulso durante a partida contra Liverpool.

Apesar do aquecimento nervoso antes do jogo, Karius não foi capaz de mudar sua sorte, pois se viu perdendo para o Newcastle por 2 a 0 no intervalo.

Apoiadores com olhos de águia notaram suas luvas e muitos foram às redes sociais para zombar de Karius, alegando que ele as comprou de B&Q. Um fã twittou: “Karius usando luvas da Segunda Guerra Mundial”, enquanto outro comentou: “ele teve que desenterrar as luvas do galpão de trabalho?”

Outro fã disse: “Pelo menos depois desta partida Karius pode ir direto para a ferraria sem precisar trocar de luvas”, e ainda outro comentou: “Por que Karius colocou as luvas de jardinagem do meu avô?”

Karius teve um pesadelo famoso no Liga dos Campeões 2018 final contra Real Madride ele não jogava uma partida oficial há dois anos antes do Final da Taça Carabao. Os torcedores estavam preocupados com seu desempenho antes do jogo, e a zombaria de suas luvas nas redes sociais não ajudou em nada.

Uma estreia difícil em Wembley para Loris Karius

Karius também foi culpado por seu papel em do Manchester United segundo gol na final da Carabao Cup. de Marcus Rashford esforço foi desviado sobre Karius por Sven Botmane ambos Gary Neville e Jamie Carragher comentou a atuação do goleiro durante o Sky Sports cobertura do jogo.

Neville criticou Karius, dizendo: “o goleiro está caindo muito cedo, talvez no primeiro chute, e depois sua mão … ele simplesmente não consegue o suficiente e passa por cima de sua cabeça”. Carragher concordou com Neville e disse que Karius deveria ter defendido o chute.

Karius estava jogando sua primeira partida oficial em dois anos, e a falta de nitidez e confiança era evidente, de acordo com Carragher. Ele acrescentou que a maior preocupação dos torcedores do Newcastle com Karius ou qualquer goleiro era a falta de experiência no futebol, não suas atuações anteriores.

Apesar das críticas, Karius não foi o único culpado pela derrota do Newcastle na final. Eles já estavam seguindo 1-0 quando Karius entrou no jogo e eles não conseguiram encontrar uma maneira de voltar ao jogo. A derrota significa que o Newcastle não conquista um troféu importante desde a Copa da Inglaterra de 1955e sua espera continua.