A TOTVS oferece serviços que impactam a vida e o dia a dia de diversas pessoas. Trata-se de uma empresa que contribui para o desenvolvimento de milhões de outras instituições no mundo inteiro. Nesta data, a companhia deu início a um novo processo de recrutamento e disponibilizou vagas de empregos em várias regiões do país. Confira, a seguir.

TOTVS abre mais de 170 vagas de emprego pelo país

A empresa foi fundada com o intuito de ser referência em seu segmento e está em busca de novos profissionais para auxiliar nesse processo. As oportunidades disponibilizadas requerem profissionais focados em resultados e que gostam de trabalhar em um ambiente colaborativo, dinâmico e repleto de aprendizados diários.

A TOTVS oferece vários benefícios aos seus colaboradores como assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale transporte, vale refeição, previdência privada e entre outros, além de uma remuneração compatível ao mercado de trabalho. Confira, a seguir, os empregos disponíveis.

Desenvolvedor de ADVPL Sr – Brasil;







Estágio no setor de RH – São Paulo;







Téc. de Suporte (Exclusivo PCD) – Belo Horizonte/MG;







Geren. de Infraestrutura em Cloud – São Paulo:







Estágio no setor de Desenvolv. Organizacional – São Paulo;







Analis. III de Pré-Venda – Belo Horizonte/MG;







Gerente de M&A – São Paulo;







Analis. de Planejamento Financ. PL – São Paulo/SP;







Assist. de Serviços Corpor. e Ferramentas (Exclusivo PCD) – São Paulo.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados.

Como se candidatar

Para realizar a inscrição e concorrer o processo seletivo, basta cadastrar um currículo no site 123 empregos.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.