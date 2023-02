Trabalhadores com carteira assinada são SURPREENDIDOS e recebem ESTE pagamento atrasado

Começa neste mês o pagamento do abono salarial PIS/PASEP ano-base 2021. Isso significa que os trabalhadores que prestaram serviço com carteira assinada há dois anos atrás podem ter direito de receber.

De acordo com o calendário oficial, os repasses serão iniciados no dia 15 e seguirão até o dia 17 de julho. No entanto, quem não fizer o saque no dia do depósito pode se prejudicar e ter atrasos no recebimento.

Como de costume, o pagamento será feito em dois calendários, um voltado ao PIS (Programa de Integração Social), e outro destinado ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).

Neste ano, os trabalhadores poderão contar com um valor de até R$ 1.302, conforme o salário mínimo atual. Desse modo, é possível receber uma parcela variável de R$ 108,50 por 1 mês de serviço a R$ 1.302 por 12 meses de trabalho.

Calendário de pagamento do PIS/PASEP vai atrasar?

Em teoria não, no entanto, deixar para sacar o PIS/PASEP a partir do dia 17 pode gerar problemas. Isso porque, de 18 a 21 de fevereiro, o país estará em festa devido ao feriado de Carnaval. Em razão disso, na segunda-feira (20) e terça-feira (21), os bancos não funcionarão.

Assim, quem consegue sacar o abono salarial apenas de forma presencial nas agências da Caixa Econômica para o PIS, ou no Banco do Brasil para o PASEP, deve se adiantar. Contudo, quem faz a movimentação pelos canais digitais não precisam se preocupar.

Confira os calendários a seguir!

Funcionários de empresas privadas (PIS):

Nascidos em janeiro: recebem em 15 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro: recebem em 15 de fevereiro;

Nascidos em março: recebem em 15 de março;

Nascidos em abril: recebem em 15 de março;

Nascidos em maio: recebem em 17 de abril;

Nascidos em junho: recebem em 17 de abril;

Nascidos em julho: recebem em 15 de maio;

Nascidos em agosto: recebem em 15 de maio;

Nascidos em setembro: recebem em 15 de junho;

Nascidos em outubro: recebem em 15 de junho;

Nascidos em novembro: recebem em 17 de julho;

Nascidos em dezembro: recebem em 17 de julho.

Servidores públicos (Pasep):

Inscrição com número final 0: recebem em 15 de fevereiro;

Inscrição com número final 1: recebem em 15 de março;

Inscrição com número final 1: recebem em 15 de março; Inscrição com número final 2: recebem em 17 de abril;

Inscrição com número final 3: recebem em 17 de abril;

Inscrição com número final 4: recebem em 15 de maio;

Inscrição com número final 5: recebem em 15 de maio;

Inscrição com número fina 6: recebem em 15 de junho;

Inscrição com número final 7: recebem em 15 de junho;

Inscrição com número final 8: recebem em 17 de julho;

Inscrição com número final 9: recebem em 17 de julho.

Como consultar o PIS/PASEP?

Confira o passo a passo a seguir:

Acesse o App Carteira de Trabalho Digital, disponível para Android e iOS; Faça login com dados do Gov.br; Selecione a opção “Benefícios”; Na sequência, escolha “Abono salarial”; Por fim, pesquise pelo ano-base, neste caso, 2021; Na ocasião, será exibido o saldo e a data de pagamento.

Além desse meio, a Caixa e o BB disponibilizam os seu próprios canais de consulta. Veja:

PIS

Site da Caixa;

Carteira de Trabalho Digital;

Caixa Trabalhador;

Caixa Tem.

PASEP

Site do Banco do Brasil;

Nos telefones de atendimento: 4004 0001 ou 0800 729 0001.