Trabalhadores da agricultura familiar de Penedo recebem 300 kits com ferramentas e EPIs

Secom PMP

O apoio ao agricultor familiar em Penedo ganhou um importante reforço para o trabalho diário nas roças. Trezentos kits, cada um contendo 17 ferramentas e equipamentos de proteção individual, foram distribuídos nesta terça-feira, 31 de janeiro.

Os instrumentos indispensáveis para o cotidiano nas lavouras foram entregues aos beneficiados durante ato realizado no ginásio do Complexo Esportivo e Educacional da Secretaria Municipal de Educação, pasta que compra alimentos produzidos na zona rural de Penedo.

O plano de trabalho do Prefeito Ronaldo Lopes prioriza o homem e a mulher do campo que atuam na agricultura familiar, com mais de R$ 1,5 milhão investidos na aquisição de itens que compõem o cardápio da alimentação escolar para 2023, valor recorde em Penedo.

“Nós investimentos para que o agricultor penedense possa desenvolver seu trabalho, disponibilizando máquinas e assistência técnica por meio da Semada, com apoio da Emater. Também cuidamos das estradas vicinais que são fundamentais para o escoamento da produção que recebe agora esses equipamentos doados pelo deputado Paulão”, explica Ronaldo Lopes sobre o repasse dos kits adquiridos com recursos de emenda destinada pelo parlamentar federal.

Presente na solenidade prestigiada agricultores, secretários municipais e vereadores, Paulão parabenizou o trabalho do governo Ronaldo Lopes e justificou sua iniciativa que também atende trabalhadores rurais de outros municípios alagoanos.

“É motivo de muita satisfação porque é a agricultura familiar que garante mais de 80% dos alimentos consumidos nas casas das famílias brasileiras e eu tenho certeza que isso vai fortalecer a economia local, a agricultura em Penedo e essa cidade que é tão importante”, afirmou o deputado federal com histórico de serviços prestados ao município penedense.

Penedo recebe mais investimentos do deputado Paulão

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves