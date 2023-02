Trabalhadores podem sacar R$ 6.200 diretamente no APP da CAIXA

A Caixa Econômica Federal está liberado um saque extra do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para um grupo específico de trabalhadores. De acordo com os dados oficiais, cerca de 80 mil trabalhadores podem ter direito ao saque calamidade, disponibilizado devido as catástrofes naturais.

Saque calamidade do FGTS

A saber, o benefício é destinado ao trabalhador que possui saldo na conta do FGTS. Além disso, é necessário que o beneficiário não tenha realizado saques por motivos de calamidade nos últimos 12 meses.

É de extrema importância que os beneficiários se atentem aos prazos para realizarem o saque. Os beneficiários podem receber até R$ 6,2 mil.

Quem tem direito ao saque calamidade do FGTS?

O saque calamidade é liberado quando o governo municipal ou estadual decreta estado de emergência ou calamidade pública. Entretanto, essa declaração precisa ser realizada até 30 dias após o primeiro dia útil seguinte ao desastre natural.

Desse modo, se enquadram como calamidade pública as situações abaixo:

Alagamentos;

Enchentes ou inundações graduais;

Enxurradas ou inundações bruscas;

Inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar;

Precipitações de granizos;

Tornados e trombas d’água;

Vendavais ou tempestades;

Vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais;

Vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais.

Ademais, como já mencionado, para ter acesso aos valores os trabalhadores precisam ter saldo disponível em suas contas ativas e inativas vinculadas ao FGTS e não ter feito saque pelo mesmo motivo em um período inferior a 12 meses.

Cidades que autorizam o saque calamidade do FGTS

Confira a lista de cidades que estão habilitando o saque e seus respectivos prazos.

UF Município Prazo para solicitação de saque ES Fundão 09/04/2023 GO Paraúna 14/03/2023 MG Poço Fundo 26/02/2023 Salinas 08/03/2023 São Gonçalo do Sapucaí 19/02/2023 Teófilo Otoni 08/03/2023 PR Cruzeiro do Oeste 24/04/2023 Ivaiporã 14/02/2023 Morretes 15/03/2023 Rondon 15/02/2023 São José dos Pinhais 26/03/2023 RJ Carapebus 19/03/2023 SC Águas Mornas 14/03/2023 Angelina 15/03/2023 Anitápolis 09/03/2023 Antônio Carlos 07/03/2023 Armazém 14/03/2023 Benedito Novo 21/03/2023 Biguaçu 26/03/2023 Brusque 14/03/2023 Campo Alegre 05/03/2023 Canelinha 14/03/2023 Florianópolis 15/03/2023 Joinville 05/03/2023 Palhoça 05/03/2023 Papanduva 19/03/2023 Porto Belo 18/04/2023 Rancho Queimado 15/03/2023 Rodeio 19/03/2023 Santo Amaro da Imperatriz 07/03/2023 São Bento do Sul 05/03/2023 São Domingos 06/03/2023 São João Batista 07/03/2023 São José 09/03/2023 São Martinho 19/03/2023 São Pedro de Alcântara 15/03/2023 Tijucas 05/03/2023 SP Capivari 11/04/2023 Lins 30/04/2023 Monte Mor 11/04/2023

Como realizar o saque?

O trabalhador autorizado a realizar o saque calamidade pode solicitar os valores através do aplicativo FGTS (disponível para Android ou iOS). Veja como fazer o pedido a seguir:

Entre no aplicativo do FGTS; Clique em “Meus saques”; Selecione “Outras situações de saque”; Clique em “Calamidade pública”; Informe o município em que reside; Encaminhe os documentos solicitados; Escolha como quer que os valores sejam depositados. Por uma conta da Caixa ou de qualquer outro banco; Para finalizar, envie a solicitação é aguarde o prazo de depósito.

Vale ressaltar que o FGTS pode cair em até cinco dias úteis na conta. Contudo, o trabalhador deve sacar os valores em até 60 dias.