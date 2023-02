Travis Barker machuca o dedo novamente menos de um mês antes da turnê do Blink-182

As coisas não estão melhorando para Travis Barker — o baterista estragou o dedo pela segunda vez em 2 semanas… e ele compartilhou a foto retorcida para todos verem.

O colega de banda do Blink-182 postou a lesão no domingo, mostrando seu dedo anelar em péssimo estado… com o que parece ser algum tipo de caroço, ou mesmo um osso fora do lugar.

Ele legendou a perturbadora foto digital, “Again” – porque ele estragou o mesmo dedo no início deste mês, que ele também compartilhou com orgulho com os fãs.

Naquela época, seu dedo também estava inchado, a descrição de uma palavra do paciente era simplesmente “F ***”. Ele disse aos fãs que quebrou o dedo durante os ensaios, deslocando-o e rompendo os ligamentos. Não está claro se o último golpe é mais do mesmo.



Obviamente, uma lesão no dedo pode ser brutal para um baterista como Travis… e ele está a menos de um mês do lançamento de sua banda no México. turnê mundial.

FYI – ele deveria estar tocando rock com o grupo por um ano direto.

Você não pode dizer que Trav está se segurando nos ensaios, mas talvez ele devesse!!!