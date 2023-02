Travis Barker passa por cirurgia para dedo machucado

Travis Barker divulgou novas imagens de sua lesão grotesca na mão quando ele foi para a faca hoje … e seus ferimentos parecem ainda piores do que todos pensavam.

O baterista do Blink-182 postou um vídeo mostrando seu dedo horrivelmente deformado sendo massageado por um médico que pergunta se ele sente dor. Travis responde: “Quero dizer, sim, é doloroso.”

Ele também postou duas fotos – uma mostrando um close de seu dedo com um caroço ou um osso fora do lugar. A outra foto o mostra com uma tira de velcro sobre a mão machucada. Sua legenda dizia: “Cirurgia amanhã 🤞”