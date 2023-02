Travis Kelce: De vencer o Super Bowl LVII a ser nomeado apresentador do Saturday Night Live

Travis Kelce está tendo uma semana fantástica, alguns podem dizer, com o Kansas City Chiefs ponta apertada içando o Troféu Vince Lombardi na noite de domingo, festejando por alguns dias até seu segundo Super Bowl desfile em Cidade de Kansaspara fazer uma aparição como convidado em “The Tonight Show, estrelado por Jimmy Fallon.”

Em um ponto, Kelce pegou o microfone para cantar sua canção de celebração pelo Beastie Boys, “Lute pelo seu direito.”

Travis Kelce ao lado de Jimmy Fallon no “The Tonight Show”

Travis Kelce Apareceu em “The Tonight Show estrelado por Jimmy Fallon” para conversar sobre sua vitória no Super Bowl LVII ao lado Patrick Mahomes e a Kansas City Chiefs sobre o Philadelphia Eaglesaproveitando para assar o “NFL na FOX” equipe por sua previsão pré-jogo de um chefes derrota no grande jogo.

Kelce também aproveitou para anunciar que será o anfitrião sábado à noite ao vivo nesta entressafra, com o episódio sendo exibido no 4 de março de 2023 no qual Kelsea Ballerini será o convidado musical.