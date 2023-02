Travis Kelce derruba uma garrafa de Fireball e se diverte durante o desfile do Chiefs Super Bowl LVII

Travis Kelce é um homem do povo, como mostrou na quarta-feira durante o desfile do Kansas City Chiefs para comemorar sua vitória no Super Bowl LVII sobre o Philadelphia Eagles e conquistar seu terceiro Troféu Vince Lombardi na história da franquia.

O agora duas vezes campeão do Super Bowl tight end mostrou suas mãos impressionantes amplamente conhecidas e habilidades de captura para garantir uma garrafa de tiro de bola de fogo que foi jogada para ele durante o desfile que viu cerca de 500.000 fãs durante a turnê.

Travis Kelce também deu um tempo para descer do ônibus e se divertir um pouco com os fãs ao lado do desfile.

Travis Kelce fez um discurso eletrizante para comemorar

Com um discurso muito apaixonado, ele reuniu a multidão e seus companheiros que estavam ao seu lado no palco, falando sobre algumas peças-chave da franquia e reconhecendo Chiefs Kingdom como a melhor base de fãs da NFL e acrescentando que todos eles atuam da maneira que fazem por causa de Torcedores do Chiefs.