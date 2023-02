Travis Kelce encharca frequentadores de balada com garrafa de champanhe de 6 litros em festa em Wild Vegas

Reproduzir conteúdo de vídeo



A festa dos Chiefs no Super Bowl AINDA está bombando… desta vez Travis Kelce e seus companheiros de equipe do KC foram a um ponto quente de Las Vegas para comemorar sua grande vitória – e em um ponto durante as festividades, o astro do tight end encheu os frequentadores do clube com seis litros de espumante!

Kelce, Patrick Mahomes, JuJu Smith-Schuster, Skyy Moore, Marquez Valdés-Scantling e outros viajaram para Sin City na sexta-feira para continuar comemorando sua vitória sobre os Eagles – e como você pode ver nas fotos e vídeos, eles conseguiram.

No XS Nightclub no Wynn Las Vegas, os jogadores de futebol foram recebidos por uma experiência VIP – que incluiu uma bateria de LED, um bolo com tema de futebol de seis camadas e confetes coloridos do Chiefs.

Eles finalmente subiram ao palco e festejaram mais uma vez com The Chainsmokers … antes de Kelce receber uma garrafa enorme de Armand de Brignac Ace of Spades Gold Brut – que ele começou a borrifar em todos na pista de dança.

Mahomes, por sua vez, também foi flagrado com sua própria bebida cara – andando pelo clube com uma garrafa de Don Julio 1942.

TMZ Sports soube que a festa durou horas – antes de finalmente terminar por volta das 3h30.

Claro, os Chiefs estão, sem dúvida, acostumados com as celebrações embriagadas tarde da noite neste momento – eles foram indo duro desde então derrotando Filadélfia em SB LVII em fev. 12.