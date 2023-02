Travis Kelce guardou os recibos e fez discurso elétrico no desfile do Chiefs SBLVII: ‘Você tem que lutar pelo seu direito de festejar’

Travis Kelce é conhecido por ser o hype man do Kansas City Chiefs e também um favorito dos fãs, e durante o desfile do Super Bowl LVII Championship que terminou com os jogadores subindo ao palco na Union Square em Kansas City, Missouri, não é de admirar que ele fosse deixou por último para se dirigir à multidão.

Travis Kelce convocou todos que duvidavam dos Chiefs

Travis Kelce e seus companheiros de equipe pareciam ter pegado muitos fãs e comentários da mídia de toda a NFL e os usado como material de quadro de avisos para alimentar seu fogo interior na busca por garantir seu segundo Troféu Vince Lombardi em quatro anos.

Com um discurso muito apaixonado, ele reuniu a multidão e seus companheiros que estavam ao seu lado no palco, falando sobre algumas peças-chave da franquia e reconhecendo Chiefs Kingdom como a melhor base de fãs da NFL e acrescentando que todos eles atuam da maneira que fazem por causa de Torcedores do Chiefs.

Travis Kelce foi acompanhado por sua mãe para o desfile do Super Bowl

Donna Kelce se juntou a seu filho bicampeão do Super Bowl para seu primeiro desfile no Super Bowl e pode ser vista em um dos ônibus que cruzam a cidade.

A mãe dos irmãos Kelce estava no centro do palco na semana passada, algo que tanto Jason quanto Travis Kelce se divertiram e amaram, como pode provar sua conversa emocionante no podcast “New Heights”.