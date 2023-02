Treinador de Ciryl Gane esclarece comentários ‘preguiçosos’ antes da luta pelo título de Jon Jones no UFC 285

Antes da tão esperada luta entre Jon Jones e Ciryl Gane, o último fez ondas com comentários recentes sobre ser “preguiçoso” quando se trata de seu treinamento.

Agora o técnico de Gane quer esclarecer alguns equívocos.

Gane enfrenta o retorno de Jones na luta principal do UFC 285 pelo título vago dos pesos pesados ​​do UFC em 4 de março na T-Mobile Arena em Las Vegas. Em entrevista recente ao La Sueur, Gane apareceu para dizer que só leva o treino a sério quando tem data marcada e adversário marcado.

“Adoro grappling, mas, infelizmente, sou preguiçoso – essa é a verdade”, disse Gane. “Só treino quando a luta é anunciada. Tenho muitas obrigações com a mídia. Oportunidades profissionais fora do esporte. Você não pode dizer não a todas essas coisas. Eu também tenho que dar tempo para minha família, descansar bem.”

“Se eu olhar para trás na minha carreira, isso é um arrependimento: eu só treino quando uma luta é anunciada. Eu tive minha luta contra [Tai Tuivasa]mal treinou desde então, e agora estou de volta desde que a luta contra Jones foi anunciada.

Enquanto Lopez diz que o ex-campeão interino se arrependeu de talvez ter sido um pouco preguiçoso, era para ser dito no passado.

“O que eu quero esclarecer é que, ele disse nessa frase, ‘Isso é algo que eu lamento.’ eu estive [saying in the past], Ciryl é um cara preguiçoso”, disse Lopez ao MMA Fighting. “Mas agora estou dizendo que Ciryl era um cara preguiçoso. Depois da luta com o Francis, voltamos direto aos treinos e começamos a treinar depois da luta contra o Derrick Lewis, ele se machucou na mão. Mas assim que o médico deu autorização para começar a treinar, começamos o acampamento com ele.

“Na verdade, quando fomos para [Nassourdine Imavov’s] lutamos em Las Vegas, trouxemos um cara que é um dos melhores grapplers que já tivemos na França. por que nós [bring] esse cara com a gente em Las Vegas? Isso porque eu precisava que alguém viesse conosco para continuar treinando Ciryl o tempo todo.

A única derrota de Gane foi para Ngannou no UFC 270 em janeiro de 2022, que, a partir de agora, acabou sendo a última luta no UFC e defesa do título da carreira de Ngannou depois de se tornar um agente livre. Embora a derrota tenha ensinado a Gane muitas lições valiosas do ponto de vista da gaiola, Lopez também revelou que abriu muitas coisas do ponto de vista mental também, deixando Gane em posição de ser aberto e honesto sobre os erros que cometeu em o passado com sua habilidade de luta.

De acordo com o treinador principal da MMA Factory em Paris, Gane tem uma habilidade natural para aprender, e seu grappling melhorou aos trancos e barrancos desde a derrota para Ngannou.

“O que ele está dizendo é que, antes, ele era o cara preguiçoso que estava apenas treinando, e o que eu amo no meu relacionamento com ele é que nos sentamos depois da luta com Francis sobre todas essas coisas”, disse Lopez. “Começamos a conversar e fomos trabalhando isso com condicionamento mental, e eu dizia que lamento que o desenvolvimento só aconteça quando não temos uma data. Sempre que você tiver um encontro, todo o foco deve estar no oponente, em vez do aspecto em desenvolvimento. Então o que eu estou dizendo é que desde a derrota para o Francis, tudo voltou ao normal.

“E agora, o que ele está tentando dizer é que ele é muito talentoso no grappling. Ele ama o movimento do grappling. Tipo, trouxemos um cara chamado Devonte, [known as] Ossos Jiu-Jitsu. ele tem o [length] como Jon Jones ao mesmo tempo é [a BJJ] campeão mundial. E esse cara disse, ‘Uau, eu não sabia que Ciryl adorava lutar tanto. Ele está sempre tentando rolar para o gancho de calcanhar, a divisão de banana, o twister, a cadeira elétrica, todos os grandes movimentos que conhecemos. Mas faltam fundamentos quando ele consegue fazer tantas jogadas boas porque ama o chão.’

“Mas, ao mesmo tempo, o que ele lamenta é que, se tivesse se ocupado muito tempo atrás, quando [started MMA], aí ele seria, talvez faixa marrom, porque ele é muito talentoso. Você pode ensinar algo a alguém, e [they] nem mesmo entendem a direção, o tamanho ou [what is this]? Cyril entende muito rapidamente. Você mostra a ele um movimento e ele pode entender. Você atira em uma posição, ele pode pegar. E por causa disso, está passando tão rápido que agora ele está arrependido. É como, ‘Droga, eu estava tipo quando a luta acabou, parei de treinar e agora estou tipo uau, eu deveria ter ficado ocupado para poder [be further ahead now].”

Jones retorna à ação após uma pausa de três anos e em uma nova divisão após deixar o título dos meio-pesados ​​vago após sua vitória por decisão sobre Dominick Reyes no UFC 247 em fevereiro de 2020.

De acordo com Lopez, não deveria ser um choque que Gane – ou qualquer outra pessoa em sua posição – prefira ter um longo período de tempo para se preparar para uma luta pelo título ao enfrentar um dos maiores nomes de todos os tempos, Jones. Ao mesmo tempo, ele não ficaria chocado se Jones estivesse se sentindo um pouco pressionado por si mesmo, ainda mais porque parecia que todos os caminhos levavam a uma possível luta dos sonhos com Ngannou pelo título dos pesos pesados.

“Outra coisa que quero esclarecer, o que ele está dizendo é que não há surpresa – você sabe que o camp começou seis, sete semanas antes da luta”, explicou Lopez. “Todos nós sabíamos que quando a luta era oficial, era quando [UFC President] Dana White disse que a luta era oficial. Isso foi seis ou sete semanas antes da luta. Portanto, não há surpresa quando Ciryl diz: ‘Eu teria preferido treinar três meses, quatro meses, em vez de apenas treinar por sete semanas.’ Isso é o que ele está dizendo. Isso não é tentar ter uma desculpa dizendo: ‘Bem, se eu não venço a luta é porque não tive tempo suficiente para treinar’. Não, essa não é a mentalidade de Ciryl. O que ele está dizendo aqui é que até para o Jon Jones, que passou o tempo se preparando para o Francis Ngannou, agora anunciaram que ele vai lutar com um cara diferente.

“Esse é um moleque que trouxe o novo padrão de movimentação e trocação do peso pesado, aí você vai lutar com ele [instead of Francis], e você tem apenas seis semanas para se preparar contra ele e encontrar um bom sparring que possa imitar Ciryl. Não é fácil de fazer. Isso é o que Ciryl estava dizendo. Ele não está dizendo, ‘Bem, isso é péssimo, eu não treinei o suficiente’. As pessoas tentam pegar as coisas [too] sério e [out of context] na internet.”