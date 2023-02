Treinador dos Clippers dá as boas-vindas a Russell Westbrook e quer que “Russ seja Russ”

Tyronn Lue só quer que “Russ seja Russ”.

O Los Angeles Clippers O técnico deu as boas-vindas a Westbrook ao time na quarta-feira e estava animado por ter a oportunidade de treinar o nove vezes All-Star da NBA.

“Se ele estiver fazendo muito ou pouco, eu o avisarei”, disse Lue a repórteres depois que os Clippers apresentaram Westbrook em uma coletiva de imprensa.

“Queremos que ele seja o jogador que ele é. O MVP, o Hall da Fama, tudo o que ele traz todas as noites. Então, queremos que ele seja aquela pessoa, aquele jogador.”

Westbrook assinou com o Los Angeles Clippers depois de liberar as renúncias na tarde de quarta-feira.

as nove vezes Todas as estrelas foi dispensado pelo Utah Jazz na segunda-feira. Ele liberou as renúncias porque nenhuma equipe tem espaço no teto salarial para assumir os US $ 47 milhões restantes devidos ao término do contrato.

Há uma chance externa Westbrook poderia treinar na quinta-feira se passar no exame físico. O Clippers – quarto na Conferência Oeste com um recorde de 33-28 – recebe o Sacramento na sexta-feira em seu primeiro jogo após o intervalo do All-Star.

Após drama comercial, Westbrook está de volta a Los Angeles

A mudança mantém Russell Westbrook em Os anjos. Ele é da área, foi destaque no UCLA e jogou menos de duas temporadas pelo Lakers antes de ser negociado com o Jazz em 10 de fevereiro como parte de um acordo de três times.

O veterano de 15 anos tem média de 15,9 pontos, 7,4 rebotes e 7,1 assistências em 28,7 minutos por jogo.