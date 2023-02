Trevor Noah zomba do pênis congelado do príncipe Harry durante o Grammy Awards de 2023

Adepois Príncipe HarryAs memórias ansiosamente esperadas de ‘Spare’ compartilharam vários detalhes pessoais da vida do Duque de Sussex, um incidente particularmente chamou a atenção de fãs e leitores casuais.

Em suas memórias, o príncipe detalhou como ele já teve um pênis congelado depois de viajar para o Pólo Norte.

Príncipe Harry defende fazer acusações públicas contra sua família

Ele fez a viagem como parte da expedição de 200 milhas Caminhando com os Feridos, junto com quatro ex-soldados feridos no Afeganistão.

Enquanto o congelamento afetou suas bochechas, orelhas e genitália, a parte é o que chamou a atenção de todos.

Trevor Noah aproveita ao máximo a história do príncipe Harry

Trevor Noahfamoso por sua passagem como apresentador do ‘The Daily Show’, foi escolhido para sediar o 65º Grammy Awards anual, com o comediante usando Príncipe Harryanedota de ao introduzir James Corden para o palco.

“James Corden é 12 vezes vencedor do Emmy e apresentador do ‘The Late Late Show’, Noé declarou.

“Ele também é a prova viva de que um homem pode se mudar de Londres para Los Angeles e não contar a todos sobre seu pênis congelado.”

Fãs reagem à piada de Trevor Noah sobre o príncipe Harry

Vários espectadores foram rápidos em comentar a piada em suas contas de mídia social.

“Muita gente perdeu Príncipe Harry de Trevor Noah diss e foi engraçado também”, disse um fã.

“Fez Trevor Noah apenas diss Príncipe Harry ao introduzir James Cordon? outro perguntou.

“Honestamente, o ponto alto de toda a cerimônia para mim”, foi outro comentário.

Príncipe Harry tornou-se um assunto muito falado nos EUA, tendo lançado documentários da Netflix e seu livro. Ele também deu várias entrevistas na televisão dos EUA nos últimos dois anos, então está se tornando um nome familiar nos EUA.

Se essa busca pela fama americana deveria levar a tais piadas no Grammy, apenas Príncipe Harry ele mesmo saberá.