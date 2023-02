‘Triste caminho a percorrer’: lutadores reagem a Ryan Bader mandando Fedor Emelianenko se aposentar no Bellator 290

Fedor Emelianenko saiu em seu escudo.

“O Último Imperador” fez sua última paralisação para uma luta no sábado no Bellator 290 em Inglewood, Califórnia, para desafiar Ryan Bader pelo título dos pesos pesados. Este foi o segundo confronto entre os dois e, como o primeiro, que terminou com um nocaute de 35 segundos para Bader, Emelianenko se viu arrasado.

Desta vez, Bader demorou um pouco mais para marcar uma finalização no primeiro round, mas seu desempenho não foi menos impressionante e certamente não deixou dúvidas de que esta deveria ser a última vez que veremos o outrora indomável Emelianenko.

Uma ocasião tão importante atraiu muitas reações da comunidade do MMA, com alguns lamentando a derrota de Emelianenko, alguns elogiando a excelência de Bader e todos reconhecendo a enormidade da ocasião.

O ex-inimigo Tim Sylvia fez questão de chamar Emelianenko de “o GOAT dos pesos pesados”, enquanto o atual lutador peso-galo do UFC, Rob Font, teve uma reação mais sombria, escrevendo: “Triste caminho a percorrer”.

Veja mais reações à aposentadoria de Emelianenko aqui.

Odeio ver fedor saindo assim. Foi uma honra compartilhar o anel com ele. E ele era um cara realmente legal. Muito respeito ao GOAT dos pesos pesados. — Tim Sylvia (@timsylviamma) 5 de fevereiro de 2023

Droga, isso foi triste, mas legal ver todas as lendas entrarem lá e apoiarem o Fedor — Dan Ige (@Dynamitedan808) 5 de fevereiro de 2023

Caramba, essa cena no Bellator for Fedor é incrível ver todas essas lendas — Sean BRADY (@seanbradymma) 5 de fevereiro de 2023