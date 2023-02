Tua Tagovailoa, dos Dolphins, aborda o judô para evitar concussões

Miami Dolphins quarterback Tua Tagovailoa está adotando uma abordagem única para evitar ferimentos na cabeça no campo de futebol. De acordo com um relatório recente, Tagovailoa começou a praticar judô para ajudá-lo a aprender a cair corretamente e reduzir o risco de ferimentos na cabeça.

A ideia por trás dessa abordagem é que, no judô, os atletas aprendem a cair sem se machucar. O esporte ensina técnicas como o ukemi, que é um método de queda que se concentra em aterrissar com segurança, distribuindo o impacto pelo corpo. Tagovailoa teria trabalhado com um instrutor de judô para aprender essas técnicas e aplicá-las no campo de futebol.

Tua já adotou essa abordagem de judô antes

Esta não é a primeira vez que Tagovailoa procura o judô para ajudá-lo a melhorar seu jogo. Em 2021, ele também trabalhou com um instrutor de judô para ajudá-lo a melhorar a flexibilidade e a mobilidade do quadril, o que ele acreditava que o ajudaria em campo.

Embora alguns possam ver essa abordagem como não convencional, não é incomum que atletas usem técnicas de outros esportes para melhorar as suas. Por exemplo, os jogadores de basquete costumam usar o balé para melhorar o trabalho dos pés, e os boxeadores podem usar a ioga para melhorar a flexibilidade.

Em um esporte onde as lesões na cabeça são uma grande preocupação, a dedicação de Tagovailoa em melhorar sua técnica e reduzir o risco de lesões é admirável. Ele está tomando medidas proativas para se proteger enquanto joga em alto nível.

O tempo dirá se o treinamento de judô de Tagovailoa valerá a pena no campo de futebol, mas é claro que ele está disposto a tentar qualquer coisa que possa ajudá-lo a melhorar e se manter seguro. Com um foco renovado na segurança do jogador em todos os esportes, é possível que vejamos mais atletas recorrerem a métodos não convencionais para reduzir o risco de lesões no futuro.