Salt Lake City e a Utah Jazz queriam mostrar ao mundo que são uma cidade inclusiva, depois de relatos no passado indicando o contrário. A NBA teve um show especial no intervalo planejado na Vivint Arena com um totalmente nigeriano programação com superstars afrobeats Burna Boy, Tems e Rema.

O show foi uma longa celebração da música africana, encabeçada inteiramente pelo país da Nigéria. As músicas cativantes tiveram a maior parte do Estrelas da NBA evite o vestiário no intervalo e fique na quadra para assistir e gravar os artistas.

Burna Boy começou o show do intervalo

Burna Boy foi o primeiro a subir ao palco como atração principal, tocando seu novo hit Common Person, entre outros. Ele então abriu caminho para Rema, que tocou seu grande sucesso Calm Down para a arena e os telespectadores em casa para desfrutar.

Por último, mas não menos importante, Tems entrou no palco graciosamente para apresentar uma série de músicas, incluindo seu grande sucesso Free Mind.

Toronto Raptors todas as estrelas Pascal me desculpe estava todo mundo na Vivint Arena, vibrando com as melodias africanas da nova era. O power forward nem chegou a ir ao vestiário para Meia hora.