Tyler Perry doa US$ 750 mil para que idosos que moram perto de estúdios de cinema não precisem se mudar

Há muitas pessoas morando na área ao redor do Tyler Perry Studios… e o valor da terra está aumentando e, por sua vez, aumentando os impostos sobre a propriedade. Dizem-nos que é um fator importante para que os residentes de longa data que vivem com uma renda fixa sejam deslocados e tenham suas vidas reviradas.

Nossas fontes dizem que Tyler, que chegou em No. 3 na lista da Forbes do Top 10 artistas mais bem pagos de 2022 – arrecadando US $ 175 milhões no ano passado – recentemente procurou o prefeito de Atlanta Andrew Dickens para ajudar a manter esses residentes em suas casas.